Detectan un caso de gripe aviar en Kentucky cerca de la frontera con Tennessee

Las autoridades se vieron obligadas a poner en cuarentena las instalaciones afectadas

Otro caso sospechoso en el estado está a la espera de confirmación de laboratorio

Se detectó un caso de gripe aviar en una bandada de pollos de engorde comercial en Kentucky, cerca de la frontera con Tennessee, según un comunicado de prensa emitido en conjunto por los departamentos de agricultura de ambos estados, informó The Associated Press.

El Departamento de Agricultura de EE. UU. confirmó la presencia de influenza aviar H5N1 altamente patógena en muestras del condado de Fulton, Kentucky, según el comunicado. Otro caso sospechoso en el condado de Webster, Kentucky, está a la espera de confirmación de laboratorio.

Autoridades temen brote y toman drástica decisión

Los funcionarios de Kentucky pusieron en cuarentena las instalaciones afectadas y establecieron una zona de vigilancia de 10 kilómetros, que se sumerge en el condado de Obion en Tennessee. Los socios federales y estatales están trabajando juntos en la vigilancia y las pruebas dentro de la zona.

La influenza aviar altamente patógena es mortal para los pollos y pavos domésticos. No presenta riesgo para la seguridad alimentaria. No obstante, las aves de las parvadas afectadas no ingresarán al sistema alimentario. No se han detectado casos humanos de virus de influenza aviar en los Estados Unidos. Archivado como: gripe aviar en EEUU.