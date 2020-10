En un video de TIK TOK un gringo dice que prefiere votar por AMLO que por Trump

AMLO tik tok . De nuevo se volvieron a encender las redes sociales, esta vez por un video publicado en TIK TOK de una joven mexicana que radica en los Estados Unidos.

Este video se puede ver a través de la cuenta oficial de la joven @jacqueline.cuevas5 que junto a su esposo de nacionalidad estadounidense realizaron un divertido y polémico video donde se ve que la joven le pregunta a su esposo que en las elecciones por quién votaría si por Trump o por Biden.

Tras preguntarle el joven estadounidense comenta: “what the fu… no me gusta”, a lo cual la esposa le responde que tiene que votar por alguien.

En ese momento el joven agarra una pancarta y se retira del lugar, saliendo del apartamento y la mujer le pregunta que ¿a dónde va? Después se puede ver al joven bajar las escaleras en un modo serio, cuando de pronto hizo algo que sorprendió a todos los internautas y que no esperaban nunca que hiciera el joven al realizar el video.

El estadounidense de pronto sale en un acto cómico con un sombrero charro y con la pancarta que dice “AMLO 2024”, bailando al ritmo del ‘Jarabe Tapatío’, causando polémica y diversión a los usuarios que no demoraron en comentar el video. En el video, la joven colocó una leyenda que dice: “dedicado a mi papá que es su seguidor más fiel”, refiriéndose al presidente AMLO tik tok.

“Alguien que le invite un tequila a este chocomex”, “Me cae bien tu esposo saludos”, “Chulada de morenazo”, “Se merece un 24 este compa”, “Viva México y nuestro querido presidente”, “Viva AMLO”, fueron algunos de los comentarios que los internautas realizaron.

Aunque también hubo un usuario que comentó: “nooooooo no se lo permitas, mujer”, a lo cual la joven respondió: “Solo es tiktok para reír un rato”. Cabe recordar que el día de las Elecciones Presidenciales entre Donald Trump y Joe Biden, serán el martes 3 de noviembre en los Estados Unidos.

La mujer mexicana explicó en sus redes sociales en este video, que el joven lleva por nombre Josh y que al llegar a vivir a EEUU, ella vivió abusos de parte del padre de sus hijos, incluso violencia física y psicológica. Sin embargo dice que Josh la sacó de esa depresión y ahora él es el padre de sus hijos.