Un “gringo” agredió a una reportera mexicana que lo grababa mientras él rompía la cuarentena por el coronavirus en una playa mexicana.

El video de la supuesta agresión fue subido de inmediato a las redes sociales, donde ha creado polémica.

El embajador de Estados Unidos en México se pronunció sobre el incidente y ofreció sus disculpas.

Una reportera de un portal digital mexicano denunció que fue agredida por un “gringo” cuando lo grababa mientras él “rompía” la cuarentena por el coronavirus en una playa de México, reportan este jueves medios locales.

Una periodista fue agredida por un turista extranjero cuando evidenciaba la presencia de vacacionistas en #PlayaLosMuertos #PuertoVallarta aún con las medidas restricción y cierres de playas impuestas el @GobiernoJalisco @SSalud_mx @NDigitalesMX @ChumelTorres @USAmbMex pic.twitter.com/u4uXBvzPhu — REDTNJalisco (@REDTNJalisco) April 7, 2020

La periodista Doraliz Terrón, de Paralelo Informativo, habría sido agredida en Puerto Vallarta por un turista, presuntamente de origen estadounidense y quien disfrutaba de un día de sol y playa en medio de una cuarentena decretada por las autoridades del estado mexicano de Jalisco.

Al subir el vídeo del incidente en las redes, la acción agresiva del turista creó polémica en los medios e incluso llegó a oídos de Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, quien a través de una publicación en twitter ofreció una disculpa a la periodista.

¡Que vergüenza! No sé si habrá sido ciudadano de 🇺🇸 o 🇨🇦, pero la verdad es q todos países tienen gente grosera y maleducada. Mis disculpas si es de los míos. No todos somos así. He instado a los turistas 🇺🇸 q vuelvan a sus casas. ¿A quién se le ocurre hacer turismo en pandemia? — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) April 7, 2020

