Greyhound. Un memorándum de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos obtenido por The Associated Press confirmó que Greyhound y otras empresas de autobuses no están obligadas a permitir que sus agentes suban a los vehículos para revisiones de rutina en busca de inmigrantes sin autorización, al contrario de lo dicho insistentemente por la empresa, de que no tiene más remedio que permitirlo.

Cuando se le proporcionó una copia del memorándum obtenido por la AP, la compañía declinó decir si cambiaría esa práctica.

Greyhound ha sido presionada por la Unión Americana de Libertades Civiles, defensores de derechos de los migrantes y el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, para que dejen de permitir las revisiones en sus autobuses a 160 kilómetros (100 millas) de la frontera internacional o de la costa.

Afirman que la práctica es intimidatoria y discriminatoria y que se ha vuelto más común bajo la presidencia de Donald Trump. Los arrestos realizados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) grabados en video por otros pasajeros han generado críticas.

Greyhound enfrenta una demanda en California que alega que presuntamente violó las leyes de protección al consumidor al facilitar las redadas.

Algunas otras compañías de autobuses -entre ellas Jefferson Lines, que opera en 14 estados y MTRWestern, que opera en la costa noroeste- han aclarado que no consienten que los agentes aborden los autobuses.

El documento obtenido por la AP tiene fecha del 28 de febrero y está dirigido a todos los jefes de agentes y firmado por la entonces titular de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost, justo antes de retirarse.

Confirma la postura legal que han tomado los críticos de Greyhound: la Cuarta Enmienda de la Constitución prohíbe que agentes aborden autobuses e interroguen a pasajeros sin una orden de arresto o consentimiento de la empresa.

“Cuando las revisiones en el trasporte suceden sobre un autobús en lugares que no son puestos de revisión, el agente debe demostrar que él o ella obtuvo acceso al autobús con consentimiento del propietario de la compañía o de uno de los empleados de la compañía”, estipula el memo.

Greyhound: redadas en autobuses ponen en alerta a la comunidad hispana

En los últimos meses se han presentado una serie de redadas en autobuses. A raíz de esto, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) está trabajando en alertar a la comunidad sobre esas posibles revisiones de agentes migratorios, en especial en autobuses Greyhound.