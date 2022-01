Grettell Valdez revela inesperada verdad

Afirma que se le amputara una parte de su cuerpo

“Lo prefiero a que regrese el cáncer” Es lo mejor. La actriz mexicana Grettell Valdez sorprende en entrevista al revelar que la amputaran un parte de su dedo debido a una anomalía que le quedó producto del cáncer que sufrí hace un par de años en esa misma zona; “Creo que lo prefiero mil veces a que regrese el cáncer”. Vaya que las cosas se han puesto bastante complicadas para algunas personalidades del medio artístico, y es que mientras que algunos sufren dolorosas muertes, otros dan a conocer que tendrán que perder una parte de su cuerpo para que así no traiga daños colaterales o regrese el cáncer que padecía. Grettell Valdez cuenta el cáncer que tuvo en su dedo Tal es el caso de la guapa actriz mexicana de 45 años, Grettell Valdez, quien en entrevista a revelado que se someterá a una amputación en la parte del dedo luego de que su doctor viera una anomalía que no le gustaba en lo absoluto, y que si bien, no era algo que le gustara tendría que hacerlo. Grettell Valdez siempre se ha caracterizado por ser una de las actrices más prominentes en el medio artístico, en donde no solo se ha destacado por su belleza física, sino también por su enorme talento, interpretando desde villanas hasta una dulce protagonista de telenovelas.

Ya le quitaron el cáncer del dedo a Grettell Valdez Sin embargo Grettell Valdez tuvo que parar por un momento luego de que hace unos años atrás se le detectó un cáncer en uno de sus dedos, lo que provocó que la guapa actriz se sometiera a una intervención quirúrgica para extirparle el tumor y pudiera salir victoriosa de esta enfermedad: “Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual ya me lo quitaron. Me hicieron un injerto y pues desapareció”, reveló en ese momento la actriz de diversas telenovelas mexicanas. Lamentablemente las cosas no terminarían solamente ahí y más cosas se comenzarian a destapar de su caso.

Le encontraron una anomalía Después de esto, la actriz de diversas telenovelas mexicanas, Grettell Valdez señaló que el doctor le había encontrado una anomalía en ese mismo dedo, mismo que, a palabras del especialista no le había gustado en lo absoluto, fue ahí en donde descubrieron que no era nada bueno: “Hace poco fui a revisión y me dijo (el doctor) hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos a biopsia’, le dije ‘okay, esta bien”, reveló la actriz de 45 años para una entrevista para el programa de revista ‘Hoy’ de la cadena Televisa, mismos que rescató el portal People en español.

La anomalía en el dedo de Grettell Valdez se expandió y “eso no es normal” Tras esto, y una vez agendada la fecha para llevar a cabo esta intervención quirúrgica, y una vez lista para la operación, el doctor de Grettell Valdez decidió hacer mayores estudios, y descubrieron que no solo se trataba de una simple anomalía, sino de algo que iba más allá y que por supuesto no era nada bueno: “Me salen como llaguitas, me generan la cita para mi pequeña cirugía y ya estando ahí en la plancha, ya lista, llega el doctor y me dice, ‘no te voy a operar, en una semana se te expandió y no es normal”, explicó la actriz de telenovelas. Posteriormente vino la parte en donde le explicaron que tendría que amputarle una parte de su dedo.

“Es un virus que transmuta el cáncer” El doctor le explicó de que trataba esta pequeña anomalía que le había salido en el dedo, y se trataba de un virus, el cual se tendría que quitar pronto: “Por suerte ya sabemos qué es”, comentó Grettell Valdez en el programa de Televisa conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo. “Es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es”, sin embargo, Grettell después se enteraría que tendrían que quitarle una parte de su dedo para extírpaselo.

Le van a quitar parte del dedo a Grettell Valdez Posteriormente, y tras saber el resultado de esta anomalía, tanto el doctor como Grettell Valdez acordaron que lo mejor sería extirparle parte del dedo y a pesar de que era una sección muy grande, era lo mejor con tal de que el cáncer no regresara a su cuerpo otra vez: “Sí, me van a quitar gran parte de mi dedo, pero la verdad no me importa”, destacó la actriz de 45 años. A pesar de que no se sabe si la cirugía ya se llevó a cabo, la villana de diversas telenovelas se ha mantenido muy activa en redes sociales compartiendo con sus seguidores su día a día.

La actriz ha estado muy activa en redes sociales Un claro ejemplo fue cuando hace apenas unas horas compartió un video de su hijo Santino Borghuetti, en donde aparecía el joven de ya 13 años interpretando “Imagine” en el piano, la cual era del emblemático cantante John Lennon, ex vocalista del grupo The Beatles. Cabe destacar que Santino es hijo del también actor argentino Patricio Borghetti, con quien tuvo una relación con Grettell Valdez entre los años del 2004 hasta el 2011 cuando dieron por finalizada su relación, aunque actualmente ambos llevan una bonita amistad por el bien de su pequeño. Algunas imagenes pertenecen a este video