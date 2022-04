“La verdad sí me llevé un gran susto, pero ahora que ya pasó, como dicen, ‘cuando pasa todo ya viene la calma’. Sí me asusté muchísimo, como bien saben y se los platiqué, fue un gran éxito la cirugía , estuve rodeado tanto de mi cirujano como del oncólogo como del cirujano de mano y la verdad que lo hicieron increíble”.

“Me cortaron la cuarta parte de la uña”

En esta misma entrevista, Grettell Valdez, a quien se le recuerda por su participación en telenovelas como Lo que la vida me robó, Clase 406 y Las amazonas, comentó que su cirujano le hizo una ‘belleza’ que casi ni se nota, aunque habría algo más: “Tengo que hacerme 3 tratamientos de un láser para matar cualquier partícula que haya quedado para que no me vuelva a pasar”.

“Hace 5 años fue que detecté un cáncer que yo me lo erradiqué y no pensé que después de 5 años otra vez iba a tener que pasar por esto, y bueno, sí me cortaron toda la parte de atrás del dedo, no tengo ya la huella, o sea, toda la parte de atrás fue un injerto, me cortaron la cuarta parte de la uña, ahorita ya me hicieron un láser, me falta hacerme dos láser más y luego voy a tener que hacerme quimio, pero es quimio local en el dedo y ya”, dijo la actriz mexicana, quien estuvo casada con el actor y conductor Patricio Borghetti.