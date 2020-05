Joe Biden ha dicho que quiere una mujer como candidata a vicepresidenta y este martes la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, confirmó que está en conversaciones con la campaña de Biden para convertirse en su compañera de fórmula.

“He tenido una conversación con algunas personas”, dijo Gretchen Whitmer en una entrevista en el programa “Today”, según reportó el diario New York Post.

“Fue solo una conversación de apertura y no es algo que yo llamaría un examen profesional formalizado”, agregó.

Una estrella en ascenso en el Partido Demócrata que ha ganado titulares nacionales a través de su manejo del brote del COVID-19 del estado de Michigan, Gretchen Whitmer es considerada una de varias mujeres en la lista para unirse a la campaña de Biden.

La gobernadora de Michigan de 48 años se une a la senadora por Illinois Tammy Duckworth, quien según un colega del Senado, fue seleccionada para una entrevista con la campaña de Biden.

Sin embargo, Whitmer se apresuró a minimizar su angustia por el trabajo durante la entrevista de “Today Show”, con Michigan agitándose de los disturbios civiles por los extensos bloqueos relacionados con el coronavirus.

.@CraigMelvin asks MI @GovWhitmer about being a possible choice as vice president on #JoeBiden's ticket.

"I'm making a little bit of time to stay connected to the campaign but the most important thing I have to do right now is be the governor of my home state." pic.twitter.com/pEJC6XvEkJ

— 3rd Hour of TODAY (@3rdHourTODAY) May 19, 2020