“Bueno, has conocido un vividor, no hayas tenido un amigo de esos que están detrás de la mujer para que presentan que el carro es de él y no tiene carro, que se la pasa en el club jugando tennis a ver quién lo invita a almorzar. Si es mentiroso, es vividor, es estafador, embustero, abogado, quiere quedarse con el dinero.

“Hasta que el dinero nos separe” la dieron con Pedrito Fernández, en México y creo que funcionó muy bien. Y la productora nos dijo que si queríamos ver las otras series, las otras novelas, yo no lo quise hacer. Me pareció un riesgo porque de pronto terminaba más bien castigándome o flagelando o dándome látigo yo mismo por no estar haciendo lo que estaba ya plasmado”.

¿Qué le dirías a toda esa gente, a esos jóvenes que probablemente a veces se desesperen porque no les llega una oportunidad?

“Mira, la directora, no había trabajado con Olga Lucía y se enteró de lo de mi primer casting que yo había hecho para RCN después de estar parado tres meses en una portería y yo no había echado ese cuento. Y me dijo ‘¿pero después qué pasó?’. Le dije pues a mí me sacaron, ellos me dijeron que me llamaban. Le dije que quiere creer que yo estaba en un Renault cuatro viejo amarillo que nunca se me olvida”.

"Yo estaba vendiendo individual en navideños un 17 de diciembre diciéndole llegó el individual navideño, un vendedor de la calle. Por eso me parece importante no perder la esencia y es no desconocer de dónde viene uno, porque uno puede ser actor, ganarse unos premios, llegar cómodamente a ganarse un dinero que no se lo esperaba uno y el jefe lo pone a uno en otras cosas. Entonces ya se olvida que la mamá era carnicera. No perder la esencia. Es importante analizar, ejecutar y accionar. Yo lo pienso, pero tengo que levantarme del sofá y de la cama. Lo canalizo, lo sueño, canalizo, ejecuto, me paro y voy por ello y acciono. Ya lo estoy haciendo, entonces tengo que ir por ello".