El gobernador de Texas, Greg Abbott anuncia la reapertura de los parques acuáticos (water parks) en plena pandemia por el coronavirus, pero con algunas restricciones, de acuerdo a una información que se publicó en el portal de The Hill.

Entre los lugares que anunció Greg Abbott dentro de la reapertura están las áreas de comida en los centros comerciales así como las clases de manejo, siempre y cuando sea con una cantidad reducida y controlada por parte de los encargados.

Al igual que las iglesias en California, los water parks en Texas solo permitirían la entrada del 25 por ciento de su capacidad y con las medidas de higiene ya establecidas por las autoridades de salud.

INBOX: @GovAbbott says water parks can open in Texas at 25% capacity on 5/29 + driver’s ed and mall food courts. Adult rec sports programs to follow #txlege #coronavirus pic.twitter.com/sWavMdxeHV

— Evan Smith (@evanasmith) May 26, 2020