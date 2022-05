La posición de los activistas de FIEL es que no es prudente ni sensible realizar la convención de la NRA justo a tres días de que Salvador Ramos entrara armado con un rifle AR-15 a la Robbs Elementary School de Uvalde para matar a los estudiantes y maestras, caso todos hispanos.

Sin embargo, de acuerdo a la NRA la convención de los activistas no se cancelará. La millonaria y poderosa organización explicó en un comunicado, enviado a MundoHispánico en Texas, en el que calificaron las acciones de Salvador Ramos como un acto “solitario y trastornado”.

Artistas de música country también cancelan su participación

La posición de la NRA al calificar a Salvador Ramos como un “criminal solitario y trastornado” está en la misma sintonía con las palabras que dijo el Gobernador Greg Abbot el pasado miércoles en Uvalde, Texas, cuando explicó en una conferencia de prensa que el problema de las masacres no eran las armas sino la salud mental.

El gobernador Greg Abbott no es el único que está cancelando su participación en la convención de la NRA en Huston, Texas. Una ola de cantantes de música country y country-rock que estaban programados para actuar com entretenimiento musical han decidido no participar.