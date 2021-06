La jueza Elena Kagan escribió para el tribunal que la ley federal de inmigración prohíbe a las personas que ingresaron al país ilegalmente y ahora tienen un estatus de protección temporal solicitar “green cards” para permanecer en el país de forma permanente, de acuerdo con The Associated Press.

De manera unánime, la Corte Suprema falló que la concesión de este estatus de protección temporal no cuenta como admisión legal a los EE.UU. Son miles las personas que viven en Estados Unidos por razones humanitarias y que no serán elegibles para postularse para convertirse como residentes permanentes.

¿Qué indocumentados no son elegibles para la ‘green card’?

El resultado de un caso que involucró a una pareja de El Salvador que ha estado en Estados Unidos desde principios de la década de 1990 se centró en si las personas que ingresaron ilegalmente al país y recibieron protección humanitaria alguna vez fueron “admitidas” en los Estados Unidos bajo la ley de inmigración.

Kagan escribió que no lo eran. “El programa TPS otorga a los extranjeros el estatus de no inmigrantes, pero no los admite. Entonces, la concesión de TPS no hace que un participante indocumentado… sea elegible” para una ‘green card’, escribió.