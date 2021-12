Si sientes gratitud y felicidad cuando recuerdes experiencias pasadas, es casi imposible sentirte miserable e insatisfecho al mismo tiempo. No sólo mostrando, sino sintiendo gratitud es que se crea un recuerdo positivo y se deja muy poco espacio para la negatividad.

Hay una diferencia entre pensar, gracias, te debo una y ser agradecidos. Si te sientes en deuda con alguien más, puedes devolver el favor por compromiso, pero eso no te traerá felicidad. Si eres verdaderamente agradecida, entonces querrás hacer el bien a los demás simplemente porque te sientes feliz y quieres hacer feliz a alguien más.

Esta es la temporada de la calabaza, de vacaciones, de música machacona repetida en todas las tiendas y en cada estación de radio. Es la temporada de regalos, sidra de manzana caliente, mimos al calor de la chimenea, reuniones familiares y tartas de manzana. Pero, por encima de todo, es la temporada para cosechar los beneficios de la gratitud . Es un momento para agradecer lo que tienes y a apreciar a las personas que han sido parte de tu felicidad. Resulta que no sólo las cosas que tienes son las que realmente te hacen feliz, sino la gente que te ayudó a llegar lo que te traerá la alegría. Y si todo eso te hace sonreír , mostrar gratitud te hará aún más feliz.

Del mismo modo, las relaciones sanas y duraderas se construyen sobre una base de amor, confianza, amistad y valor. No importa qué enojada y molesta puedas estar con el otro, tienes que saber que tu pareja te valora y le valoras. Y la única manera de asegurarte de que tu pareja se siente valorado y amado es decirle cuánto le aprecias. Nunca olvides el poder de demostrar gratitud a aquellos que amas.

Si utilizas tu energía para centrarte en los aspectos de tu vida por los que estás agradecido, entonces no tendrás espacio para preocuparse por las cosas que te hacen sentir infeliz o quedaron incumplidas. Uno de los beneficios de la gratitud es que te ayuda a sentirte más optimista acerca de tu vida y el potencial de la misma.

Si te gusta lo que haces, no sentirás que es trabajo. Las personas que se sienten valoradas en el trabajo tienden a actuar mejor en sus puestos de trabajo. Así que, no sólo la gratitud te hace sentir mejor, sino que puede hacer más exitoso a todo tu equipo. Y puesto que el éxito puede conducir a la felicidad… aún más es doble ganancia.

Es fácil tener celos de los demás o ser envidiosa de lo que alguien más tiene. Sólo somos humanos y no hay nada malo en eso. Pero si te concentras en lo que tienes que te hace sonreír, en lugar de lo que otros tienen, entonces serás más feliz a largo plazo.

No se puede negar que cuando te sientes bien con tu vida y optimista para el futuro, tendrás más energía para afrontar el día y hacerlo con una sonrisa. Todos conocemos la sensación de soy genial, hoy va a ser un gran día, voy a trabajar duro . Es algo real, y ocurre cuando demuestras gratitud en lugar de centrarTe en lo que falta en Tu vida. Además, cuando tienes energía, tiendes a trabajar más y producir más endorfinas que te hacen aún más feliz. Lo desglosemos: gratitud → energía → trabajo → felicidad. Fin.

La confianza proviene no sólo de conocer tu propio valor, sino también de apreciar lo que tienes en tu vida que te trae alegría y un propósito. Primero debes reconocer lo que te hace especial, ¿qué te hace sentir feliz y satisfecha? Entonces tienes que dar las gracias por esas cosas, porque sólo cuando puedes enfocarte en aquellos aspectos de tu vida, verdaderamente estarás orgulloso de lo que eres y lo que tienes para ofrecer.

11. Belleza externa con gratitud

La gente siempre dice que no hay nada más sexy que una sonrisa confiada. Pero, ¿cómo puede alguien estar seguro si no está contento con lo que es y lo que tiene? Ser atractiva no se trata de lo que usas, si estás tan delgada, cómo son tus pechos o cuando finalmente te retocas las raíces. La sensualidad viene de dentro, y empieza por ser agradecida por tus seres queridos, tu cuerpo (incluso tus defectos, sí) y tu vida.

12. Aumento de la productividad

No se trata sólo de felicidad y gratitud. Trabajarás más duro y más eficientemente si crees que es algo digno de alcanzar. Si estás agradecida por lo que tienes, eres optimista sobre lo que quieres y estás feliz por donde va tu vida, entonces serás mucho más productiva en tus tareas cotidianas.