En el día de gracias, no puede faltar en la mesa una buena comida ni la mejor actitud para agradecer las bondades que la vida ha traído a los hogares, especialmente en momentos de dificultad. Celebra el Thanksgiving con estas 15 frases de gratitud, que te harán recordar la importancia de agradecer, con palabras y acciones, a las personas que han sido partícipes en tus éxitos durante este año. John F. Kennedy “As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them.”-John F. Kennedy; el presidente número 35 de los Estados Unidos habló de la gratitud como un acto que debe vivirse y demostrarse. No basta con mencionar ocasionalmente la gratitud, ni de agradecerle a una persona cuando esta hace algo bueno por nosotros, pues las buenas acciones siempre serán la mejor manera de demostrar lo agradecidos que estamos con las personas. Una cita de Michelle Obama “We learned about gratitude and humility – that so many people had a hand in our success.”-Michelle Obama. La exprimera dama de los Estados Unidos y autora menciona a la gratitud como un paso imprescindible en el éxito humano. Para Michelle Obama, es fundamental que los seres humanos estén conscientes de que para lograr el éxito necesitan del talento, actitud y disposición de otras personas que, aunque no siempre se lleven el crédito, son parte importante de los logros de la sociedad. Proverbio vietnamita “When eating fruit, remember the one who planted the tree.”-Proverbio vietnamita. ¿Cuántas veces al día nos ponemos a pensar cómo influyen las acciones de los demás en todo lo que nos rodea? En este Thanksgiving, tómate la oportunidad de agradecer, verbalmente y con acciones, a las personas que participaron en la preparación de los alimentos que disfrutarás.

Cita de Charlotte Brontë “For my part, I am almost contented just now, and very thankful. Gratitude is a divine emotion: it fills the heart, but not to bursting; it warms it, but not to fever.”-Charlotte Brontë, autora conocida por títulos como Jane Eyre. Con esta frase, Brontë hizo un llamado a practicar la gratitud, considerándola como una emoción divina que es capaz de llenar el alma de las personas pero nunca de hacerles daño. Las palabras de Epicteto “He is a wise man who does not grieve for the things which he has not, but rejoices for those which he has.”- Epicteto. Este filósofo estoico griego dejó en claro, en sus escritos, que lo mejor que puede hacer el hombre con su vida es agradecer por ella. Epicteto habló acerca de cómo los hombres sabios no se hunden en la miseria de las cosas que no tienen o de las que han perdido, sino que se toman el tiempo para alegrarse y agradecer por todo lo que llega a sus vidas.

Germany Kent “It’s a funny thing about life, once you begin to take note of the things you are grateful for, you begin to lose sight of the things that you lack.”-Germany Kent, periodista norteamericana. En una entrevista, Kent, renombrada periodista estadounidense, aseguró que una de las principales diferencias positivas que ha notado en su vida se dio cuando comenzó a agradecer todo lo que tenía, en lugar de lamentarse por todo lo que le faltaba. Aquí una cita de Marcel Proust “Let us be grateful to the people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom.”-Marcel Proust, autor francés conocido por la obra “In Search of Lost Time” Proust colocó en el centro de la gratitud a las personas; después de todo, para él, eran estas quienes tenían el poder de cultivar cosas buenas y positivas en el alma de sus semejantes.

El filósofo Epicuro “Do not spoil what you have by desiring what you have not; remember that what you now have was once among the things you only hoped for.”-Epicuro, filósofo griego y padre del epicureísmo. Para este filósofo, una de las piezas clave de la felicidad humana es reconocer que todo lo que se tiene, aunque sea poco, es algo que alguna vez fue deseado; por este motivo, la visión humana debe dirigirse hacia la gratitud y no hacia el lamento. Amy Collette “Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It’s the spark that lights a fire of joy in your soul.”-Amy Collette, autora y conferencista especializada en estrategias de motivación. Para Collette, la gratitud es un catalista de la felicidad, y funciona como una chispa que es capaz de provocar el fuego de la alegría en el alma de los seres humanos en toda circunstancia.

Charles Dickens “Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty; not on your past misfortunes, of which all men have some.”-Charles Dickens, autor de Oliver Twist. De acuerdo con Dickens, la reflexión es un punto clave en la felicidad de las personas, pues permite dar con las bendiciones que cada día llegan a la vida de los seres humanos. William Faulkner “Gratitude is a quality similar to electricity: It must be produced and discharged and used up in order to exist at all.”-William Faulkner, novelista, ensayista y poeta estadounidense. Faulkner explicó en vida que la gratitud era una cualidad similar a la energía, ya que debe ser producida y utilizada para poder existir; así, invitaba a sus lectores a compartir las bondades de la vida con otras personas.

Una cita con palabras de William Arthur Ward Gratitude can transform common days into thanksgivings, turn routine jobs into joy, and change ordinary opportunities into blessings.”-William Arthur Ward, escritor motivacional, autor de “Fuentes de la fe”. Ward fue claro al decir que la gratitud es capaz de transformar cualquier día en un día de gracias, y de convertir todo lo mundano es un sinfín de cosas extraordinarias y bendiciones. Gertrude Stein “Silent gratitude isn’t very much to anyone.”-Gertrude Stein. La poeta y autora estadounidense no se guardó ningún secreto en cuanto a sentir gratitud se refiere, y fue clara: cuando se agradece, es necesario hacerlo en voz alta. En sentido figurado o literal, Stein nos dejó una enseñanza con esta frase, que nos invita a crear más oportunidades para externar todo aquello que nos hace sentir gratitud.

W. T. Purkiser “Not what we say about our blessings, but how we use them, is the true measure of our thanksgiving.”-W. T. Purkiser, autor de “The Gifts of the Spirit” y reconocido erudito. Purkiser fue más allá de aconsejar externar la gratitud; para él, es necesario transformar la gratitud en acciones positivas, algo que marcará la vida de las personas, especialmente en días como el Thanksgiving. No puede faltar una cita de Albert Einstein “There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.” —Albert Einstein, científico ganador del Premio Nobel en 1921. Einstein no solo se dedicó a realizar grandes aportes en el área de la ciencia, sino también habló acerca de la gratitud, mencionándola como un atributo que permite ver a las cosas como hechos milagrosos y excepcionales.