Tornados, granizo y tormentas azotan algunas zonas del norte de Texas

El pueblo de Bowie sufrió por el paso de un tornado

Reportan daños en 50 negocios e igual número de viviendas

Granizo tornados Texas. Fuertes tormentas con granizo y vientos perjudiciales, incluyendo tornados, causaron serios daños en algunas zonas del norte de Texas como Bowie y Wichita Falls, informaron las autoridades el sábado y algunos medios de comunicación.

El pueblo de Bowie, a unos 105 kilómetros (65 millas) al noroeste de Fort Worth, fue azotado por un tornado aproximadamente a las 9:00 de la noche del viernes, confirmó el Servicio Meteorológico Nacional el sábado.

Un equipo de sondeo de esa agencia concluyó en base a los patrones de daños que el tornado era de rango EF1, con vientos estimados por arriba de los 153 kilómetros por hora (95 millas por hora).

Funcionarios municipales no respondieron de momento a las preguntas de The Associated Press, pero la alcaldesa Gaylynn Burris dijo al periódico Bowie News que la tormenta ocasionó daños en al menos 50 negocios y al menos igual número de viviendas en el pueblo de 5,000 habitantes.

#Mundo La tormenta ocasionó daños en al menos 50 negocios y al menos igual número de viviendas. https://t.co/8ESxT6aU6u — El Universal (@ElUniversalCtg) May 23, 2020

En un comunicado, la policía indicó que no se reportaron muertes ni personas con heridas serias.

Las fuertes tormentas también arrojaron granizo del tamaño de pelotas de softbol en el área de Wichita Falls, a unos 175 kilómetros (110 millas) al noroeste de Fort Worth, causando daños en techos y vehículos.

Por el momento se desconoce más información al respecto, pero se sabe que las autoridades actuaron desde el primer momento para evaluar los daños y socorrer a la población que resultó afectada.

Por medio de las redes sociales han circulado imágenes de los daños que causó el tornado y el granizo en Texas, así como afectaciones de algunos inmuebles.

Récord!! CAE ENORME GRANIZO

En una tormenta en #Burkburnett, #Texas EEUU,El enorme GRANIZO alcanzaría los 22 cm de diámetro, Los meteorólogos están en camino a comprobarlo, puede ser un tamaño récord para el registro histórico mundial pic.twitter.com/H4oLsVbP4n — 🌏Tuitero Corona Sismico🌎 😷 (@TuiteroSismico) May 23, 2020

En un video publicado en Twitter por CBSDFW, se pueden observar las labores de limpieza de parte de los mismos pobladores ayudados por las autoridades.

También se ve cómo a su paso dañó instalaciones universitarias, campos de fútbol y techos desprendidos de casas y negocios.

El panorama luce desolador para los que sufrieron daños, ya que ahora vendrá el momento de reconstrucción que suele llevar semanas o hasta meses.

Este fenómeno natural impacta a los pobladores en medio de la pandemia del coronavirus, que mantuvo varias semanas encerrados a los habitantes.

Poco a poco se han levantado las restricciones y se han reabierto negocios con las medidas sanitarias que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las impactantes imágenes del tornado y granizo en Texas dejan ver lo terrible que fue el azote del fenómeno en la zona de Bowie, casi parecen apocalípticas: destrucción, desolación y tristeza.

Autoridades llegaron al lugar para ayudar a los habitantes con el restablecimiento de la energía eléctrica así como otros servicios públicos elementales.

El poder del tornado fue tal que hasta se ven vehículos que fueron movidos o incluso se voltearon, sin que hasta el momento se conozca de víctimas.

Aerial view of damage in Bowie, Texas (northwest of Fort Worth) after a confirmed tornado tore through the area Friday evening: https://t.co/0Svnf1VUqA pic.twitter.com/0bDMdz6at8 — CBSDFW (@CBSDFW) May 23, 2020

Sin embargo, también se reportaron daños por caída de granizo en Wichita Falls, con un tamaño de gran consideración.

Las imágenes del tamaño del granizo impactaron a la gente, que no deja de sorprenderse por la cantidad de fenómenos extraños en medio de la pandemia por el coronavirus.