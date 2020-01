Un grupo de pescadores del sur de Florida pescaron un ejemplar de tiburón blanco de más de cuatro metros de largo, pero tras etiquetarlo y medirlo lo devolvieron al mar, puesto que es una especie protegida, informó este miércoles el canal Local 10.

Los pescadores habían salido este día de Año Nuevo en una embarcación de la compañía de alquiler de barcos de pesca Fishing Headquarters, con sede en Fort Lauderdale, unos 40 kilómetros al norte de Miami, cuando se dieron cuenta de que había mordido el anzuelo un pez de un tamaño muy superior al habitual en estas excursiones.

Según declaraciones de alguno de los tripulantes del barco, se trataba de una jornada tranquila cuando de repente el barco se hundió ligeramente ante la fuerza del pez.

“Pensé que me iban a sacar del bote, esa cosa estaba tirando muy fuerte”, dijo Simon Asnes, en declaraciones recogidas por el canal local de televisión.

Los pescadores demoraron cerca de 80 minutos en poder atrapar finalmente al enorme tiburón.

“Esto sucede una vez en la vida”, dijo Bobby Díaz, que aseguró que en los diez años que ha salido de pesca en similares condiciones “nunca había visto nada así”.

La empresa Fishing Headquarters está especializada en salidas de cuatro horas al mar para que aficionados y turistas pasen una jornada de pesca deportiva en la que se suelen capturar atunes, pez vela o dorada y “¡cualquier otra cosa que pique!”, según aseguran en su página web.

