El número de J Balvin y Becerra no fue la única ocasión en la que se escuchó el español en la gala, pues luego Aymée Nuviola interpretó el clásico “La Gota Fría” desde Colombia. En la ceremonia previa, que no se emite por televisión, cantó Mon Laferte justo antes de que se anunciaran los ganadores de las categorías reservadas a la música latina: Bad Bunny, Juanes, Álex Cuba, Rubén Blades y Vicente Fernández, apunta Efe.

Canción del año

Los nominados a canción del año fueron: “I still have faith in you”, de ABBA. “Freedom”, de Jon Batiste. “I get a kick out of you”, de Tony Bennett & Lady Gaga. “Peaches” de Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon, “Right on me”, de Brandi Carlile.

Así como: “Kiss me more”, de Doja Cat y SZA, “Happier than ever”, de Billie Eilish, “Montero (call me by your name)”, de Lil Nas X así como la famosa canción de la joven latina Olivia Rodrigo, “Drivers license”. Silk Sonic ganó el Grammy a la canción del año, con “Leave The Door Open”, en la 64 edición de estos premios que este año se celebran en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.