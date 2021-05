Ahora, Graciela Beltrán ofreció una entrevista donde contó la manera en que se sintió con El Gordo de Molina en dicho momento: “No digo que haya sido por mala onda que me haya levantado sin previo aviso y me haya expuesto mis pompis frente al público, que era una presentación que estaba sucediendo en ese momento…”, comenzó diciendo.

Pero también denunció que no han sido a las únicas artistas a las que el Gordo ha tratado así: “Yo sé que es un estilo del Gordo porque no soy la única a la que ha levantado como en broma y juego o lo que sea, ya lo hizo con Salma Hayek y ella traía un vestido largo y también se medio incomodó, se lo bajó, también a Thalía pero ella traía pantalón, pero ellas juegan así, yo no estoy acostumbrada y ya me había hecho mucha burla y ya habíamos tenido alguna riña”, confesó la cantante.

En la entrevista, Graciela Beltrán recalcó que le reclamó su acción a Raúl de Molina: “Le reclamé en su momento porque tengo pudor y tampoco me gusta estar exhibiendo mis partes íntimas y tampoco que me estén tocando mi cuerpo o repegando a un hombre sin mi permiso, yo me sentí muy incómoda, yo creo que nadie tiene derecho a hacer eso”, continuó.

Graciela Beltrán no estaba en su mejor relación con Raúl de Molina

“Si hubiera querido una reconciliación en serio, pues conversemos, hablemos amenamente, sonrientes y en buena onda, pero no, es que no me pidió permiso, él hizo su broma, no me sentí para nada cómoda porque luego en YouTube vuelan las imágenes, los memes, todo que no puedes controlar, exhibiendo tus pompis…”, aseguró.

Pero Graciela Beltrán continuó: “Ya me ha pasado en algunos accidentes con mis bubis y créeme que me deprimí muchísimo, así que no estaba dispuesta a pasar por lo mismo, puede pasar en momentitos, pero eso te sigue de por vida”, manifestó refiriéndose a las imágenes de sucesos como el que vivió con Raúl de Molina.