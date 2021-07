El robo ocurrió en segundos (pulsa en la imagen para ver el video)

“Me estaban pateando y golpeando”, narró la víctima, quien no fue identificada, a KGO-TV. “Dos hombres salieron corriendo y se acercaron a mí. Se sintió tan rápido que fue como si cerrara los ojos y los abriera y el auto ya no estaba, todo se había ido. No registré en mi mente que era un robo”, agregó.

La mujer contó que en un principio pensó que la estaban secuestrando. Su amiga, quien conducía el auto alquilado, logró patear a uno de los atacantes y escapó del sitio en busca de ayuda.