Un padre de familia no tuvo empacho de saciar sus gustos y graba a la niñera desnuda que cuidaba de sus hijos , sin imaginar que ella se daría cuenta y ahora interpuso una demanda en su contra, pero antes de ello tuvo que sufrir para poder huir de la casa en que vivía, de acuerdo al New York Post .

Graba a niñera desnuda: CORRIÓ

Luego declaró: “Corrí hasta que llegué lo suficientemente lejos, donde me sentí lo suficientemente segura como para detenerme”, dijo, y agregó que no estaba familiarizada con el zona habitacional y que tuvo que buscar en línea con su teléfono la estación de policía más cercana.

“Sentí mucho miedo”, recordó, “además de lo que acababa de suceder, ahora no tengo dónde quedarme, estoy en un país completamente desconocido, estoy sola. No tengo dinero, no sé qué voy a comer, no sé qué voy a hacer mañana”, dijo la colombiana en su declaración.