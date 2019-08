Página

1 de 4

Revelan supuesto mensaje de texto de Enrique Albis a mujer que lo acusa de violación

El mensaje de texto fue enviado el 16 de febrero

El nombre de la mujer se mantiene en el anonimato por temor a represalias

Tras destaparse el escándalo sexual del exproductor de El Gordo y la Flaca, ahora se filtró un mensaje de texto en el que una mujer revela que supuestamente sufrió violación por parte de Enrique Albis.

Javier Ceriani, conductor del programa de YouTube Chisme No Like, publicó el mensaje de texto que supuestamente le envió Enrique Albis a una mujer y la reveladora respuesta de ella.

“¡Última Hora! Enrique Albis, exproductor de El Gordo y la Flaca, acusado ahora de violación, ¡mensaje de texto de una de las víctimas! ¡Albis le seguía texteando después de eso! ¡La supuesta víctima se mantendrá por ahora en anonimato por miedo!”, escribió Ceriani junto a la foto del mensaje de texto.

TE PUEDE INTERESAR: Ex de Lorenzo Méndez opaca a Chiquis Rivera con vestido pegadito (FOTO)

“Increíble, jamás me volviste a llamar, ni me respondiste mensajes”, le escribió supuestamente Albis el 16 de febrero a las 5:00 de la madrugada.

La mujer, de quien no se reveló el nombre por temor a represalias, le respondió el mensaje hasta las 3:19 de la tarde de ese mismo día.

“Tú me violaste en el camerino de Univisión, cómo crees que voy a querer contestarte, ¡es más no me vuelvas a escribir! O te llamo a la policía y te acuso de violación y le cuento todo a Arturo Sandoval y le dejo saber a El Gordo y la Flaca”, fue la respuesta de la supuesta víctima.

Las reacciones de los usuarios de Instagram no se hicieron esperar.

“Indignante lo que hizo este productor, en la cárcel ya debería estar”, opinó una usuaria.

“Ojalá sigan saliendo más víctimas y vayan con todo contra Univisión y ese maldito enfermo”, coincidió alguien más.