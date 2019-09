Google Play Pass: Lo último de Google ya es realidad

Actualmente muchas plataformas han lanzado su versión premium para darle una mejor experiencia a los usuarios evitando que tengan que ver publicidad “forzada” o que tengan que comprar a cada rato ciertos productos. Netflix lo hizo con las películas, Spotify con la música, YouTube con videos y así se podrían dar más ejemplos… y al parecer, ahora es el turno de Google con Google Play Pass.

El portal XDA encontraron evidencias de que Google quería llevar a cabo un programa de suscripción y fue para finales del año pasado cuando la compañía confirmó las sospechas de que tenía intenciones de presentar un nuevo programa de suscripción para la Play Store. El objetivo de este programa es que, a cambio de un pago mensual, los usuarios puedan tener acceso a un catálogo de juegos y aplicaciones de pago. Esta iniciativa lleva el nombre de Google Play Pass.

It’s almost time ⏲️ Google Play Pass is coming soon. pic.twitter.com/vTbNmRehLm

— Google Play (@GooglePlay) September 9, 2019