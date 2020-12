Google crea app para traducir conversaciones en tiempo real

Google siempre está a la vanguardia, y cuando se trata de idear maneras de facilitar la vida de sus usuarios, se destaca por su eficiencia y utilidad.

Esta vez, después de un periodo de pruebas que data del 2019, han logrado lanzar al mercado la nueva App Google Assistant Interpreter Mode, que está diseñada especialmente para ayudar a que los usuarios mantengan conversaciones fluidas en tiempo real.

Google, ahora en modo intérprete: traduce conversaciones en tiempo real en ¡44 idiomas!

Auto, manual y escrito: Conoce cuáles son las tres opciones para utilizar esta App en cualquier momento

El traductor de Google es una de las herramientas más usadas por los internautas de todo el mundo; después de todo, existe una gran cantidad de idiomas en el mundo, y la mayoría de las personas en algún momento de su vida requerirá comunicarse en una lengua que no domina.

Para hacer más sencilla la vida de sus usuarios, Google ha creado la App Google Assistant-Interpreter Mode, que se encuentra ya disponible en Play Store.

Esta nueva aplicación cuenta con una serie de funciones desarrolladas para ayudar a que las personas que la utilicen se comuniquen de manera más efectiva en cualquier idioma, a pesar de no dominarlo.

En esencia, la nueva app es una especie de intérprete en tiempo real, que tiene la capacidad de pronunciar varias frases en la lengua meta que el usuario elija y, así, contribuir a que este mantenga un diálogo con otra persona sin mayores inconvenientes.

Se trata aún de una primera versión, y por el momento los usuarios tendrán la posibilidad de recurrir al modo intérprete en 44 idiomas diferentes.

De acuerdo con el portal 9 to 5 Google, la aplicación Assistant Interpreter Mode cuenta con un atajo para Android, al que se podrá acceder con tan solo un clic.

Según esta información, la aplicación ayudará a mantener conversaciones en docenas de lenguajes, además de interpretar y traducir conversaciones o textos en tiempo real.

El Modo Intérprete cuenta con la ventaja de ocupar un espacio relativamente reducido, ya que pesa menos de un megabyte y puede ser colocado en la pantalla de inicio.

Al abrir la aplicación, esta se configura automáticamente en el idioma de fábrica del dispositivo, al mismo tiempo que permite seleccionar tres modos de uso diferentes:

Automático: En este, el asistente traducirá de manera automática ambos lados de la conversación

Manual: Con el modo manual, se podrá seleccionar un micrófono por medio del cual Google accederá a la conversación que será interpretada o traducida

Escrito: Aquí, el usuario escribirá en cualquier idioma y el asistente le ayudará a traducir ese texto para los fines que este desee

Si existe una sesión de traducción o interpretación activa, el usuario deberá hacer clic en el icono para regresar a otra actividad. Sin embargo, después de cerrar la aplicación con la ‘x’, la aplicación procederá a reiniciarse, borrando la sesión pasada.

El usuario puede recurrir a frases como ‘Oye, Google, sé mi intérprete de Alemán’ o ‘Oye Goggle, ayúdame a hablar tailandés’.

Por el momento, el portal reporta que la aplicación de Google aún no se encuentra disponible en todo el mundo.

Google, un paso adelante de la competencia: Su sistema de IA permite resolver un acertijo que se creía imposible

Google ha innovado en varios aspectos de la vida de los seres humanos; recientemente, lo ha hecho en el campo de la ciencia al resolver un acertijo que databa de más de 50 años.

De acuerdo con información del portal The Sun, esta hazaña podría ayudar a facilitar el tratamiento de algunos virus, ya que durante muchos años la comunidad científica ha luchado contra el ‘Problema de plegamiento de proteínas’.

Esta problemática encuentra su dificultad en que ha resultado casi imposible para los científicos realizar un mapeo exacto de las estructuras 2D de las proteínas.

El periódico The Sun ha informado que el laboratorio DeepMind, que es propiedad de Google, ha logrado resolver este acertijo, gracias al cual se ha podido hacer una predicción de las diferentes formas de las proteínas; todo esto, a la Inteligencia Artificial.

Sin duda, para Google se trata de un gran logro, pero es la comunidad científica la que más se ha beneficiado de este hecho, pues se tiene conocimiento de alrededor de 200 millones de proteínas en el mundo, y gracias a este descubrimiento resultará posible identificar la forma de la proteína en tan solo unos días.

Este descubrimiento contó con la ayuda del CASP 14 (Community Wide Experiment on the Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction), que ha intentado resolver este acertijo al menos desde hace 26 años.

John Moult, jefe del CASP14, aseguró que “Las proteínas son moléculas extremadamente complejas, y su estructura tridimensional es clave en muchas de las tareas que desempeñan; por ejemplo, la insulina que regula los niveles del azúcar en la sangre y los anticuerpos que nos ayuda a combatir las infecciones.”

El médico añadió que “Aún los pequeños ajustes de estas moléculas vitales pueden tener consecuencias catastróficas en nuestra salud, por lo que una de las maneras más eficientes de entender las enfermedades y encontrar nuevos tratamientos es a partir del estudio de las proteínas involucradas.”

Por último, explicó: “Existen decenas de miles de proteínas humanas y muchos millones de otras especies, incluyendo las bacterias y los virus, pero descifrar la forma de una de ellas requiere equipo costoso y puede tomar años.”