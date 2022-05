Esta historia autobiográfica sigue las experiencias de una niñita de 6 años que dejó Cuba en los últimos años de la década de los 50 para reunirse con sus padres en USA. Los padres de Gabriela habían tenido que abandonar Cuba cuando Fidel Castro subió al poder, y su padre vuelve a Cuba a buscarla a casa de sus abuelos. Cuando Gabriela llega a Nueva York se siente fascinada por el tiempo frío y la nieve, que nunca antes había visto.

Gabriela extraña el cálido sol cubano pero disfruta de su nuevo hogar y, pronto, se acostumbra a estudiar y hablar en inglés en el colegio. Al principo solo escucha a la profesora y a sus compañeros, pero en pocos meses empieza a hablar en inglés y a hacer amigos. Es feliz pero extraña a sus abuelos, que quedaron en Cuba. Después de meses de espera, su abuela llega de Cuba para vivir con ellos, pero aún tiene que esperar dos meses más para reencontrarse con su abuelo porque el presidente Castro hace difícil que la gente viaje a USA. Al final del libro,Good-bye, Havana! Hola, New York!, Gabriela está muy contenta con sus padres y todos sus abuelos viviendo muy cerca de ella en Nueva York.

Good-bye Havana incluye definiciones

Good-bye, Havana! Hola, New York! incluye frases en español que están traducidas también al inglés, así como un glosario al final. Este autor utilizó su propia experiencia de vivir en Cuba para describir los sentimientos de la niña cuando se muda a Estados Unidos. El galardonado ilustrador Raul Colón hizo un excelente trabajo en acuarelas y lápices de colores. — Crítica por Dra. Veronica Covington, School of Information, University of Texas, Austin