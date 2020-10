Gomita sorprende con bubis y pompis caídas en traje de baño desde la playa

Araceli Ordaz recibe de internautas críticas y algunos halagos a su figura

Muchos quedaron sorprendidos por el gran tamaño de su trasero

Araceli Ordaz, mejor conocida como la payasita Gomita, sorprende con bubis y pompis caídas en traje de baño desde la playa y recibe todo tipo de críticas por su figura.

Esta publicación se llevó a cabo a través de su cuenta oficial de Instagram @gomitaoficial123, sin embargo, la gente no pudo comentar nada, porque desactivó los comentarios, pero en otra publicación con un atuendo parecido, allí sí le dijeron de todo.

En la foto, la payasita colgó el siguiente mensaje: “Entre más límites pongo en mi vida, más aprendo a respetarme, las personas que no comprende o no empatizan con tu pensar simplemente por algo ya no están ni estarán, porque no a todos les gusta que pongas límites”.

Sin embargo, no todo fueron críticas para Araceli Ordaz, ya que Gomita tiene cientos de fans, pero también cientos de haters que notaron que en traje de baño se le notaron las bubis y pompis caídas.

La joven se dio a conocer en el programa de Sabadazo, junto a su hermano lapicito y rápidamente lograron meterse en el gusto del público.

De allí lograron tener más presencia en la televisión, pero ella fue la que atrajo las miradas por el cambio de cuerpo que presentó de manera tan rápida.

Hoy presume en sus redes sociales su cuerpo y sus viajes por todo el mundo, pero ha recibido un sinfín de críticas porque dicen que su cuerpo es producto de las cirugías.

En esta ocasión Gomita intentó deslumbrar a sus fans con un sexy traje de baño en el que mostró sus bubis y pompis que lucían aparentemente caídas. A continuación te dejaremos algunos de los comentarios más llamativos que la gente le dijo a la payasita Araceli Ordaz.