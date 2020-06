Gomita aparece como nunca en ropa interior, pero lejos de cautivar, la critican

Araceli Ordaz Campos utiliza una pijama corta en color rosa con encaje negro y por poco muestra de más

Aprovechó la cuarentena por coronavirus para mostrar los avances que lleva con su cuerpo

Ahora sí a Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, no le importó estar encerrada por la cuarentena y aprovechó muy bien su tiempo para aparecer lo más atrevida que se le ha visto en público, al presumir su ropa interior en color rosa con encaje negro, dejando ver un poco más allá de lo permitido, pero no todo salió como esperaba.

En esta ocasión la que alguna vez fue payasita en el programa de Sabadazo, no tuvo ningún pudor y prácticamente publicó una foto en su cuenta de Instagram que prácticamente raya en lo prohibido.

La joven no chistó ni un momento en subir la postal en la cual luce una pijama en color rosa con encaje negro para intentar cautivar a sus fans, y aunque algunos lo celebraron, sus haters no le perdonaron la osadía de salir de esa manera.

De manera un tanto agreziva, divertida y sin remordimiento, Gomita colgó el siguiente mensaje para sus seguidores: “Al carajo las dietas, el WhatsApp me dice que estoy en línea… Ok no, la neta sí le estoy poniendo amor”.

Aunque la payasita intentó con esto mandar un mensaje cargado de motivación para sí y para los demás, lo que provocó en algunas personas fue desprecio y hasta odio, ya no pudieron ocultar su molestia por la joven que siempre causa controversia.

Y para comenzar con la “feria” de críticas, una de las primeras personas le envió un mensaje cargado de burla y odio: “Jajajaja, de dónde”.

La imagen fue tan atrevida que la misma Araceli Ordaz Campos tuvo que retocar la imagen ya que se le veía una de sus partes íntimas, por lo que una persona le dijo: “quítale ese corazón”.

Pero entonces llegó el momento esperado por muchas personas cuando una mujer no escatimó en sus palabras para señalar que su cuerpo no es natural: “A la gomita se le está saliendo la gomita”.

Luego dos personas notaron una imperfección en su pierna y sin dudarlo le lanzaron la pregunta del millón: “¿Qué te pasó en la pierna bebé?”

Tras este cuestionamiento una mujer lo secundó: “Yo también me hice la misma pregunta”.

Y es que si se mira detenidamente, se puede ver su pierna como deforme si que se pueda distinguir bien a qué se deba.

Al ver bien la fotografía de Gomita en ropa interior, más personas notaron el detalle en su pierna y de inmediato lo comentaron: “¿Y esa mancha?”.

Alguien intentó descifrar la incóngnita y lanzó su sospecha: “Puede ser un lunar pero se le nota bastante”.

Sin embargo, fue una mujer quien se dio cuenta que aunque Araceli Ordaz Campos tapó con un corazón una parte íntima de sus pechos, descuidó el otro lado.

“Oye gomitaoficial123 se te alcanza a ver tu otro pezón”, le dijo otra mujer.