Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, viajó al puerto de Acapulco a celebrar su cumpleaños

‘Gomita’ dejó al descubierto sus encantos con un escotado vestido blanco

La conductora mexicana logró sacar suspiros de sus fans tras foto publicada en su cuenta de Instagram

‘Gomita’ escote mostró pechos trasero. El pasado domingo 13 de septiembre durante las primeras horas de la mañana Araceli Ordaz, quien es mejor conocida como ‘Gomita’, se llenó de suspiros y halagos de parte de sus fans y de diferentes usuarios de las redes sociales, al publicar una foto donde dejó al descubierto sus encantos.

De acuerdo al portal Tribuna, fue este fin de semana cuando ‘Gomita’ viajó al puerto de Acapulco para poder festejar su cumpleaños en compañía de sus amistades, y fue cuando publicó una foto donde viste un despampanante vestido blanco con un gran escote mostrando sus grandes atributos, que los fans no pararon de comentar.

En su cuenta de Instagram fue donde Araceli publicó su foto y rápidamente sus fans se hicieron notar comentándole diferentes halagos y piropos a la mexicana, en esa publicación donde posa frente a un gran espejo, va acompañado de un pie de foto que dice: “Ayer en la pedida”, claramente diciendo en tono de broma como si se hubiera casado.

Muy constantemente se ve en las cuentas oficiales de Instagram a ‘Gomita’ publicar su escote en varias fotos de ella misma presumiendo su cuerpo, y esta vez no fue la excepción, ya que no ha parado de compartir imágenes y videos de cómo celebró su cumpleaños en su cuenta de Instagram.

No cabe duda que a pesar de las varias cirugías que la conductora se ha realizado, no deja de sorprender al mundo de las redes sociales y a sus fans con sus espectaculares y sexys fotos, provocando suspiros y no ha de faltar alguna que otra crítica por supuestamente enseñar de más.

La foto compartida por la influencer ya alcanzó los más de 100,000 “Me Gusta” y cientos de comentarios, la mayoría de estos siendo puros halagos y piropos hacia la conductora.

