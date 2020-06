Gomita sorprende a sus admiradores

La conductora y youtuber aparece con blusa transparente y bikini

No todo salió como ella esperaba, ya que le piden que se vea el silicón

En plena cuarentena, la conductora y youtuber Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, aparece con blusa transparente y bikini, pero contrario a lo que ella esperaba, le piden que se vea el silicón.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores, se puede ver esta fotografía de Gomita, la cual ha rebasado hasta el momento los 130 mil likes, entre ellos del cantante Edwin Luna, la actriz Ana Martin y la comediante Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos.

Sentada en el borde de una alberca, a punto de disfrutar un rico chapuzón, la conductora y youtuber Gomita, quien saltara a la fama por su participación en el programa Sabadazo, luce una blusa transparente y bikini que deja ver sus atributos.

Y cuando daba la impresión que todo serían halagos para Araceli Ordaz, nombre verdadero de Gomita, no fue así, ya que cuando una usuaria comentó: “Que lindos lunares”, alguien más respondió: “No son lunares, son las marcas de las lipos y transferencia”.

“Flotadores incluidos”, “Jajaja, el salvavidas se salió del cuello”, “Cabeza olmeca”, “Eso mam… que se vea el silicón”, se puede leer en más comentarios.

Por su parte, otra usuaria no se guardó nada y lanzó un contundente mensaje con dedicatoria especial: “Que tristeza que alguien tan joven se vea tan plástica por todos lados!!! No necesitabas nada de eso, mijita, hay que quererse uno mismo, no importa tu físico”.

Las críticas hacia Gomita, a quien muchos recuerdan por la rivalidad que tenía con sus excompañeras de Sabadazo, Cecilia Galliano y Laura G, parecían no tener fin: “Se pasaron de silicón”, “El plástico a todo su esplendor”, “La #LynMay gorda”, “¿Te picaron los zancudos o son los piquetes de agujas?”, “Todo flota, no necesitas esa dona”.

Un internauta le hizo una recomendación a la conductora y youtuber, que tiene más de 2 millones y medio de suscriptores en su canal de YouTube: “Aguas Gomita, que se truenan los implantes de las pompis, no le aprietes mucho”.

“Jajaja, aplastando el silicón”, “Grande la argolla como los cachetes”, “Como cuando te sientas arriba del salvavidas”, “Oh, Dios mío, pero que cerda estás”, “No sé que tiene más plástico, si la dona o tú!!! Jajaja”, “Te quedo bien las cirugías que pagaste con el anillo”, “Plástico frente a plástico”, “Gomita vs. salvavidas, ¿quién tiene más plástico?”, “No mam… se te ven bien put… las nalg…”, “Aplastas el silicón”, expresaron otros seguidores.

Por último, una persona notó un detalle en la fotografía de Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita: “Que triste que no aceptes tu realidad!!! Tu foto más editada no se puede, ¿eh?”.