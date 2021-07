Devastado y golpeado, Eric del Castillo tras accidente

El actor Eric del Castillo dio una entrevista a bordo de su camioneta y dijo: “Pues bien, me fisioné, no me quebré el brazo, es una fisión de un huesito acá, me abrí la frente, ya me operaron, y de las costillas también un poco malo…”, fueron las primeras palabras del actor.

Los reporteros le pidieron que contara cómo había sufrido el accidente y el papá de Kate del Castillo contestó: “Pues fui a visitar a mi hija Verónica y no vi un escalón…”, y fue cuando el actor de 86 años sufrió una aparatosa caída que le provocó que ingresara a un hospital.