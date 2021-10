Lady Zote despotricó hasta que se cansó

Lady Zote recibió un sinfín de críticas y burlas ante sus insultos y palabras contra el jabón Zote que venía en la despensa que le dio el gobierno de Honduras y es que no se midió diciendo: “Jabón de perro nos mandaron ve, este jabón es para bañar perros no para la gente, esto que mandaron es una mier…”, comentó.

Doña Isabel, como era su nombre, continuó sacando los productos de la despensa furiosa y despotricando: “Con esto no se come 15 días, mira Maldonado lo que dan, con esto se come cuatro días nada más, no viene jabón, no viene papel higiénico, no viene nada, ve, esta mier… no sirve, este jabón de perros que nos mandaron, que se dejen de robar el dinero y que mire como el pueblo está sufriendo, él no sufre porque tiene comida en su casa y uno comiendo mier…”, finalizó en el video Lady Zote.