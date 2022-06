Mientras Belinda se encuentra en España grabando la nueva temporada de su serie ‘Bienvenidos a Edén’, ella pretendía estar sólo enfocada en su trabajo, pero con su talento y belleza es imposible que no atraiga la atención de miles de hombres que quieren con ella y tal vez eso sucedió con Dean Pelic.

A varios meses ya desde que se diera a conocer la ruptura entre Belinda y Christian Nodal, decisión que llevó a la mexicana a marcharse a España a trabajar y recuperarse sentimentalmente de su pérdida, mientras el cantante de música regional se consuela ya con varias mujeres, a la rubia no le faltan pretendientes y ahora uno ‘entierra por completo’ a su ex.

Mientras el mexicano se pelea con J Balvin y manda indirectas a sus detractores y se deja ver con cuanta mujer se le de la gana, el nuevo pretendiente de Belinda es totalmente lo contrario con una imagen más seria, sexy y fresca que enloquece a sus seguidores quienes no dudan en querer conocerlo.

Dean Pelic parece un príncipe

Mientras no se sabe si ya platica y tiene cercanía con Belinda, las seguidoras de Dean Pelic no dudan en hacerle saber que luce como todo un príncipe y los halagos para su imagen y cuerpo no cesan… ¿será que en algún momento la México-española podrá sanar su corazón para hacerle caso a uno de sus tantos pretendientes?

Belinda sabe que por el momento no es bueno regresar a México ante la ola de críticas, ataques y escándalos que ha protagonizado con Christian Nodal en este año, por lo que es casi seguro que todo lo que resta del 2022 se la pase trabajando en España, donde dijo que pretendía residir por algún tiempo. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.