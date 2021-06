A unos días de que se indicara que Aislinn Derbez estaría estrenando nuevo novio a raíz de unas fotografías en un viaje reciente que hizo y por un video de un accidente de carretera en donde se aprecia con un hombre, ahora es su ex, Mauricio Ochmann quien tendría novia y pasó un fin de semana romántico con ella en un barco , la mujer en cuestión se llamaría Paulina Burrola.

“Pero a la vez es algo delicado que debemos cuidar y sabemos que es una situación fuera de lo común para una sociedad con puntos de vista tan cuadrados y lamentablemente vivimos en un medio en el cual esto ni es comprendido ni respetado y es interpretado en las formas más burdas y equivocadas. Necesitamos tiempo, espacio y sobretodo MUCHO respeto de su parte para poder averiguar poco a poco y en privado qué sigue. La familia que hemos formado juntos es nuestra prioridad y la defenderemos siempre”, finalizaba, dejando clara posibilidad de reconciliarse, pero ya no llegó.

Sin embargo, en el video grabó un misterioso chico de Bélgica, con orígenes mexicanos quien supuestamente sería quien en marzo le mandó unas flores que emocionaron a la ex de Mauricio Ochmann, cuya reacción quedó grabada por su hermana, y desde ahí se levantaron sospechas de que ya estarían estrenando galán, lo que aún no se confirma.

“Se ponchó la llanta a la mitad del bosque… a cuánto estamos del hotel? A una hora del hotel…”, dijo Aislinn Derbez en el video pero después apareció en la escena un joven llamado Jonathan Kubben, quien presuntamente sería su pareja quien bastante animado, se puso a bromear sobre el accidente: “¿Cazar algo? No sé… no sé… más (sic) que eso te mueres… Y tú la asistencia es grabarnos”, dice el hombre mientras Aislinn Derbez lo graba junto a un chico más joven sacando las cosas de la cajuela de la camioneta y ella entre risas pregunta: “¿En qué los ayudo?”, y él responde: “Con tu zapato, toma”, aventándoselo a la actriz.

En el video se aprecia a la chica con lentes negros, un traje de baño sexy con una especie de blusa transparente blanca mientras posa a bordo del barco apreciando el paisaje y mientras el ex de Aislinn Derbez se aprecia de espaldas con su tatuaje gozando la linda tarde juntos.

“La Aislinn se revolcará”, la gente se burla de la hija de Eugenio Derbez

Los comentarios en el video de ‘Chamonic’ para la nueva novia de Mauricio Ochmann fueron encaminados para burlarse de Aislinn Derbez: “Guapísima y se ve simpática”, “Guapísima y él no se diga está chulísimo. No solo por fuera pero por dentro. Ya quisiéramos tener un hombre como el muchas”, “Como ha de estar la ex de ver la nueva novia”, “La Aislinn se revolcará”, “Muy bella y joven para Mauricio”.

Los comentarios seguían: “Ojalá y con esta si le vaya bien”, “Mucho mas bonita que la cara de trans de la ex”, “Mucho más guapa y hermosa ojalá sea la correcta hacen hermosa pareja”, “Ella y Aislinn se siguen mutuamente”, “Está más guapa que la otra”, “Le da un aire a Paty Cantú”, “¿Por qué sera que los hombres cuando se separan o divorcian encuentran mas rápido pareja? y las mujeres tardan mas en encontrar a alguien, o que alguien se les acerque? Pueden pasar “AÑOS” y seguir solas y los hombres no”.