JLo sorprendió a todos con su vestido para los Golden Globes

Hasta Jomari Goyso se quedó sin palabras con el diseño de Valentino

Muchos consideraron que su vestido era muy navideño

Tal parece que en la víspera del Día de Reyes, JLo quiso dar un ‘regalo’ muy especial a sus seguidores, incluido el fashionista hispano Jomari Goyso, con el vestido con el que desfiló en la alfombra roja de los Golden Globes.

“Siento que es el regalo que nos mandó los Reyes Magos”, escribió en su Instagram Jomari Goyso junto a una imagen de Jennifer López llegando a los Golden Globes con un extravagante diseño.

Y es que la ‘Diva del Bronx’ escogió un vestido de falda y cola larga de color blanco, pero cuyo principal detalle fue un lazo de color dorado con verde esmeralda saliendo de su escote, que esta vez mantuvo escondidos sus grandes atributos superiores.

Jomari Goyso había advertido en esa misma publicación que no se quería estresar en relación a la elección de JLo para la alfombra roja, y en un segundo post trató de ser un poco más optimista.

“Creo que necesito meditar mi opinión… porque no es lo que esperaba pero creo que eso es bueno! Creo… no sé! ¿Les gusto?”, cuestionó el fashionista de Univisión, a lo que sus seguidores no tardaron en responder.

“Nooo”, “parece un empaque de regalo”, “ella es bella, hermosa, pero ese estilo no”, “es horrible”, “para nada, luce fatal”, fueron los primeros comentarios a la publicación.

“Por primera vez se equivocó y ella es impecable en su vestuario, no sé qué le pasó esta vez… el maquillaje y las joyas sí”, “la amo, pero no like”, “pensé que era mi cortina”, “no, muy corriente”, “ella se puede poner lo que le da la gana con el cuerpazo que tiene… ese vestido nop”, “primera vez que no me gusta un vestido de JLo”, fueron otras de las opiniones.

Mientras que alguien fue más allá al opinar sobre el vestido de JLo en los Golden Globes: “A mí no me gustó, parece que va a empezar a bailar un baile tradicional mexicano, no sé, los colores tal vez, o es muuuy esponjado el peinado, no sé, no es ella”.

Y muchos más consideraron que JLo sigue en ‘modo Navidad’: “Se empaquetó como regalo de Reyes”, “el moño demasiado navideño”, “a mí en lo particular no me gustó. Ella es única, pero en este caso ¿ese lazo de regalo de Navidad?”, “parece bolsa de regalo”, “parece adorno de arbolito de Navidad”, “no me gusta, ¡parece un enorme regalo navideño! Esperé más de ella ,tenía mejores gustos”.

Las críticas hacia el atuendo ‘navideño’ continuaron: “Un regalo de Navidad”, “se cogió el lazo del árbol de Navidad”, “parece regalo navideño”, “parece papel de regalo”, “ya Navidad pasó”, “parece árbol de Navidad, solo le faltan las bolas, y las luces”, “un regalo mal envuelto”.

“Este vestido strapless y con inspiración del estilo ‘princesa’, se convierte en un referencia de lo que puede salir bien o mal en un vestido”, escribió la revista Vogue sobre el diseño de Valentino que escogió JLo.