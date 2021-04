El gobierno del presidente Joe Biden extendió hasta el 21 de mayo las restricciones de los viajes no esenciales por las fronteras con México y Canadá, como parte de las medidas para contener la pandemia de la COVID-19, lo que evita muchos viajes.

Debido a estas medidas, iniciadas en marzo de 2020 por el gobierno del ex presidente Donald Trump, solo se permite el cruce de fronteras de los viajeros o trabajadores calificados como “esenciales”, según indicó el CBP en su sitio oficial.

Critican a Biden por no ‘abrir’ fronteras

También incluye los viajes por emergencias y asuntos de salud pública, los vinculados al comercio legal a través de la frontera, los viajes de funcionarios de gobierno, y los de miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. y sus cónyuges e hijos.

El legislador demócrata Henry Cuéllar, representante por Texas, expresó su frustración de que el gobierno de Biden no pruebe de abrir un puerto de ingreso por lo menos, indica Efe. “Pienso que, simplemente, no entienden. Me siento frustrado y decepcionado con ellos”, dijo Cuellar en su cuenta de Twitter.