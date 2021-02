La administración de Biden condenó el ataque del 15 de febrero cerca de la ciudad de Irbil. Los funcionarios han señalado que en el pasado, los grupos de milicias chiítas respaldados por Irán han sido “responsables de numerosos ataques”, señala The Associated Press.

Estos reciente ataques “destruyeron múltiples instalaciones en un punto de control fronterizo utilizado por varios grupos militantes respaldados por Irán”, sin embargo no ofreció más detalles al momento de la redacción de esta nota.

“Esta respuesta militar proporcionada se llevó a cabo junto con medidas diplomáticas, incluida la consulta con los socios de la coalición”, declaró el portavoz del Pentágono, John Kirby según The Associated Press.

Gobierno de EE.UU. ordena bombardeo a base militar en Siria. Estados Unidos lanzó ataques aéreos en Siria este jueves contra instalaciones cercanas a la frontera iraquí, informa The Associated Press.

Ataque del 15 de febrero

Un grupo chií de milicianos poco conocido que se autodenomina Saraya Awliya al-Dam, o Brigada de los Guardianes de la Sangre en árabe, se adjudicó la autoría del atentado del 15 de febrero.

Una semana después, un ataque con cohetes en la Zona Verde de Bagdad parecía tener como objetivo el complejo de la embajada de Estados Unidos, pero no hubo heridos, indica The Associated Press.

Esta semana, Irán afirmó que no tiene vínculos con la Brigada de los Guardianes de la Sangre.

Ataque israelí previo

Israel lanzó hace diez días varios misiles contra zonas cercanas a la capital siria, Damasco, según la agencia estatal siria de noticias.

Archivado como: Biden bombardeo Siria