En pleno domingo, gobierno de Biden manda mensaje a inmigrantes: “No vengan”

Joe Biden dio la cara ante la ‘crisis’ migratoria en la frontera

Muchos inmigrantes que han llegado a los Estados unidos son menores no acompañados

En pleno domingo, gobierno de Biden manda un mensaje contundente a inmigrantes indocumentados: “No vengan”. El Gobierno de Joe Biden se empeñó en defender su gestión de la crisis migratoria en la frontera con México por la creciente llegada de indocumentados, muchos de ellos menores no acompañados.

Para ello el máximo responsable de inmigración de su administración, el secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, hizo una ronda de entrevistas por algunas de las principales televisoras del país, como la CNN, ABC, NBC News y Fox News, según reportó Efe.

Gobierno de Biden envía mensaje a inmigrantes para que no vengan a EE.UU.

Mayorkas repitió en varias ocasiones el llamado del Gobierno a los inmigrantes para que no emprendan el viaje a EE.UU. “El mensaje es bastante claro, no vengan, la frontera está cerrada”, dijo en declaraciones a la cadena de televisión ABC el funcionario de Biden.

“Estamos animando a los menores para que no vengan. Ahora no es el momento de venir -destacó Mayorkas-. No vengan, el viaje es peligroso, estamos construyendo formas humanas, ordenadas y seguras de abordar las necesidades de los menores vulnerables. No vengan”.