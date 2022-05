Este domingo, las discusiones continúan entre los funcionarios y sus intrincadas opiniones sobre lo que debe ser y cómo hacerse. Por un lado, los gobernadores demócratas intensifican sus llamados a imponer mayores restricciones a las armas; y por el otro, muchos gobernadores republicanos enfatizan una solución diferente: más seguridad en las escuelas, indicó The Associated Press.

Hasta el momento, los gobernadores demócratas se han mantenido firmas con instar a un control más riguroso en torno al uso de armas. La parte difícil de esta conversación, es que los gobernadores republicanos instaron a conservar las armas pero tener un mayor control en la seguridad en las escuelas, una situación que no agradó a los demás.

Las diferencias políticas tocan profundamente las raíces del país, destacando las tensiones entre la vida, la libertad y los derechos constitucionales enunciados en los documentos fundacionales de la nación, instó The Associated Press. Por tal motivo, la discusión sobre el armamento y el control en la seguridad sigue siendo uno de los temas más polémicos entre ambos grupos.

La división entre los gobernadores de la nación refleja una división partidista que ha obstaculizado la acción en el Congreso y en muchos capitolios estatales sobre la mejor manera de responder a un número récord de muertes relacionadas con armas de fuego en los Estados Unidos, informó The Associated Press. Las decisiones podrían tardar más de lo esperado, si ambos partidos siguen sin tomar una sólida decisión.

Gobernadores control armas EEUU: ¿La única solución en común?

Tanto los demócratas como los republicanos mencionaron la necesidad de invertir en servicios de salud mental y capacitación para tratar de ayudar a las personas potencialmente propensas a un estallido violento, indicó The Associated Press. Por el momento, es lo único en común que demuestran tener ambos partidos en torno a una decisión en conjunto.

En una encuentra realizada por The Associated Press, se preguntó a tanto demócratas como republicanos su posición en torno al control de armas y seguridad. Entre las preguntas se destaca: ¿Se debería prohibir que las personas menores de 21 años compren armas semiautomáticas? ¿Deberían limitarse los cargadores de municiones a no más de 10 balas? Muchos gobernadores demócratas dijeron "sí", informó AP.