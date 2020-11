El gobernador Wolf responde a Trump: ‘Pensilvania tendrá elecciones justas’.

Tom Wolf, respondió a los comentarios del presidente Trump durante la noche para exigir que se detenga el conteo de votos.

“Seamos claros: esto es un ataque partidista a las elecciones de Pensilvania, nuestros votos y la democracia “, dijo Wolf en Twitter.

El gobernador de Pensilvania Tom Wolf y la Secretaria de Estado Kathy Boockvar hablaron con los medios de comunicación en el Farm Show Complex en Harrisburg, Pensilvania, después del cierre de las urnas el día de las elecciones, 3 de noviembre de 2020, según publica PennLive.com.

“Todavía tenemos más de 1 millón de boletas por correo para contar en Pensilvania”, publicó Wolf en Twitter alrededor de las 3 am. “Les prometí a los residentes de Pensilvania que contaríamos cada voto y eso es lo que vamos a hacer”.

“Nuestros condados están trabajando incansablemente para procesar los votos lo más rápido Y con la mayor precisión posible. Pensilvania tendrá una elección justa y contaremos cada voto”, sentenció el gobernador.

Unas horas antes de esos tweets, Wolf había pubicado en Twitter: “Les prometo esta noche que lucharemos por todos los medios para interrumpir el conteo de votos. Pensilvania tendrá una elección justa y todos los votos elegibles deben contarse”.

Trump afirmó falsamente la madrugada del miércoles que ya había derrotado al demócrata Joe Biden a pesar de que todavía se contaban millones de votos emitidos legalmente.

Sin embargo, Trump se contradijo a sí mismo, argumentando que los votos aún deberían contarse en Arizona, donde está por detrás, pero no en los estados. donde se está llevando.

Las declaraciones del presidente dibujaron reproches de algunos colegas republicanos, según The Hill. El ex senador Rick Santorum, republicano aliado de Trump, dijo que estaba “muy angustiado” por lo que Trump había dicho, según The Hill.