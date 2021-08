El Gobernador de Texas, Greg Abbott da positivo a COVID-19

ÚLTIMA HORA. El Gobernador de Texas, Greg Abbott informó hace un par de horas que dio positivo a COVID-19

Se publicó un comunicado donde se informa sobre su estado de salud

En el parte que se compartió, mencionan que no presenta ningún síntoma

El Gobernador de Texas, Greg Abbott informó a través de un comunicado de prensa que dio positivo a COVID-19. La oficina del gobernador, mencionó que el hombre se encuentra en buen estado de salud y que por el momento no presenta síntomas; se encuentra resguardado en su Mansión en un proceso de cuarentena.

Fuentes cercanas al gobernador confirman que se hace pruebas a diario, para estar seguros de que no estuviera contagiado. Hoy, por la mañana, una de esas pruebas confirmó el desafortunado diagnóstico de dar positivo a dicho virus; también se informó que Abbott se encontraba vacunado y por ello, sus síntomas no se han presentado.

Gobernador Greg Abbott da positivo a COVID-19 ¿Castigo Divino?

De acuerdo con el New York Times, el gobernador Greg Abbott de Texas dio positivo por el coronavirus el martes, aunque no tiene síntomas, anunció la oficina del gobernador. La razón de que no presente síntomas hasta el momento, se debe a que el hombre cuenta con las dos dosis de vacunas y hacen pruebas a diario.

Las declaraciones sobre la salud de Abbott, se dieron a conocer por un comunicado de prensa que se emitió por la página oficial de la oficina del Gobernador. Hasta el momento, se mantiene en estrecha vigilancia, por si hay algún cambio en su salud y comienza a prensar algún síntoma, además de que estará en cuarentena, como lo indica el procedimiento.