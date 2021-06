Entre las sugerencias contenidas en el informe está la de cerrar la prisión y reubicar a sus reclusas en otra instalación. Sugiere además la creación de más de una instalación correccional para albergar a prisioneras. La asambleísta demócrata Gabriela Mosquera, presidenta del Comité de Mujeres y Niños, dijo que no se debe permitir que los abusos y agresiones denunciados en Edna Mahan ocurran en otros lugares. “La Asamblea trabajará con nuestros socios en el Gobierno para asegurar que el cierre de esta instalación sea eficiente y equitativo en nombre de las mujeres actualmente encarceladas en Edna Mahan”, afirmó. EFE News

De acuerdo con Murphy, eso fue suficiente para que decidir que es hora de actuar. “Ese no fue el primer capítulo del extenso libro de esta instalación. Acabo de tomar la decisión. Suficiente, estamos pasando página”, indicó al dar a conocer su decisión. El informe señala que los líderes penitenciarios no impulsaron reformas y, a menudo, ignoraban sus propias políticas o eludían con la creciente frustración entre el personal de la prisión, preparando el escenario para que golpearan severamente a varias mujeres. También indica que los agentes usaron fuerza excesiva y presentaron informes falsos, haciéndose eco de los detalles ya publicados por los fiscales que han presentado cargos penales contra 10 agentes hasta ahora, tras las agresiones del pasado enero, indica además nj.com.

No obstante, reconoció que mientras tanto “se necesitan reformas y ese proceso tiene que comenzar de inmediato”. La prisión alberga en este momento a aproximadamente 372 mujeres, incluidas 94 prisioneras en el complejo de mínima seguridad y 278 en el de máxima seguridad, de acuerdo con el periódico nj.com. El gobernador demócrata hizo el anuncio en una conferencia de prensa poco después de recibir un “informe horrible” del exfiscal de cuentas estatal, Matt Boxer, sobre los abusos en la prisión.

Nueva York, 7 jun (EFE News).- El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció este lunes que cerrará la única prisión para mujeres en ese estado, la cual está en medio de una investigación federal tras denuncias de abuso sexual y brutalidad que presuntamente han ocurrido por años. Murphy no indicó una fecha concreta, aunque admitió que será un proceso de varios años para el cierre del Edna Mahan Correctional Facility, inaugurado en 1913.

Las represalias, el abuso y la negligencia hacia las personas detenidas han resultado en infecciones, lesiones permanentes y la muerte”, aseguró Amy Torres, directora ejecutiva de la Alianza. Afirmó que la detención de ICE “elude la garantía constitucional del debido proceso” y regularmente opera “de mala fe” para atrapar de forma desproporcionada a personas de color e inmigrantes pobres. “El mandato moral de prohibir los negocios con ICE se vuelve más urgente cada día que pasa. Si bien celebramos la votación del Comité (de la Asamblea), la legislatura debe continuar actuando con rapidez para garantizar que no se firmen nuevos contratos”, indicó además en el comunicado.

ICE aumenta en un 50 % el número de inmigrantes detenidos

Washington, 26 may (EFE News).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha incrementado en un 50 % el número de migrantes indocumentados detenidos en un aumento “innecesario y dañino” del encarcelamiento, denunció este miércoles la coalición We Are Home. El pasado 2 de abril ICE mantenía detenidos a 14.315 inmigrantes, guarismo similar al registrado desde mediados de enero pasado, días antes de la investidura presidencial del demócrata Joe Biden, pero, según las últimas cifras oficiales, al 21 de mayo ICE tenía ya 22.140 migrantes bajo custodia en centros de detención.

“La noticia de que el número de personas detenidas por ICE ha subido en 50 % desde que el presidente Biden asumió el cargo es profundamente preocupante”, dijo Silky Sha, directora ejecutiva de la Red de Vigilancia de Detención, uno de los grupos en la alianza. “El gobierno de Biden parece seguir operando como sus predecesores encerrando a personas que buscan asilo a tasas extremadas”, añadió. “Las vidas de los inmigrantes están en peligro todo el tiempo que están bajo custodia de ICE”.