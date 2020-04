El gobernador Brian Kemp planea extender el estado de emergencia de Georgia por el coronavirus hasta el 13 de mayo.

La actual emergencia expira el próximo lunes y los casos de COVID-19 en el estado siguen en aumento.

El Departamento de Salud Pública de Georgia dijo que el coronavirus ha matado a 348 personas en todo el estado.

El gobernador Brian Kemp dijo el miércoles que planea extender el estado de emergencia de Georgia por otro mes a medida que las muertes e infecciones por coronavirus continúan aumentando en todo el estado.

Just announced plans to extend public health state of emergency thru May 13. We'll publish it shortly. Other executive orders, including shelter in place, remain in effect. Shelter in place order runs thru April 13. Watch 4 PM press conference: https://t.co/dKgLPSIuap. #gapol — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) April 8, 2020

Kemp tiene la intención de renovar la emergencia de salud pública hasta el 13 de mayo. Estaba programada para expirar el próximo lunes, reportan medios locales.

“Esta medida nos permitirá continuar desplegando recursos para las comunidades necesitadas, prestar apoyo a proveedores médicos de primera línea y seguir preparándonos mientras nos preparamos para un posible aumento de pacientes en nuestras instalaciones de atención médica”, dijo Kemp en un comunicado de prensa.

El gobernador republicano debe presentarse en una conferencia de prensa el miércoles por la tarde.

#BREAKING The current state of emergency was set to expire on April 13, but Kemp, Duncan, and Ralston agreed that it needed to be renewed through May 13. #fox5atl #COVID19 #coronavirus #Georgia https://t.co/qrpNYdM0hr — FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) April 8, 2020

El mes pasado, los legisladores estatales otorgaron a Kemp poderes de emergencia temporales y permitieron que el gobernador los renovara sin convocar a la legislatura completa para una votación.

Varios legisladores han dado positivo por el virus desde su última reunión. El presidente de la Cámara de Representantes, David Ralston, y el teniente gobernador Geoff Duncan, que preside el Senado del estado, emitieron declaraciones en apoyo de la extensión.

El Departamento de Salud Pública de Georgia dijo el martes que el coronavirus ha matado a 348 personas en todo el estado y se han confirmado más de 9,100 infecciones.

GOP Georgia governor says he didn't know asymptomatic people could spread coronavirus https://t.co/hzjnKtGtVr pic.twitter.com/2WYAW472vF — The Hill (@thehill) April 2, 2020

Usando sus poderes de emergencia, Kemp cerró las escuelas públicas hasta el final del año académico y ordenó a los residentes de Georgia que se refugiaran en sus hogares, excepto en circunstancias prescritas, como trabajos esenciales y compras de comestibles.

Prohibió las reuniones de más de 10 personas y cerró negocios como bares y discotecas, gimnasios, cines y salones de belleza. Los restaurantes solo pueden servir comidas para llevar o entregar.

La última orden de emergencia de Kemp también anuló cualquier restricción de emergencia impuesta por ciudades o condados que fuera más allá de las limitaciones ordenadas por el gobernador.

Some local officials in Georgia are denouncing Gov. Brian Kemp for issuing a shelter-in-place order that upended local efforts to curb the spread of coronavirus. https://t.co/1ivmMs73AG — USA TODAY (@USATODAY) April 6, 2020

Algunos alcaldes y comisionados del condado han criticado abiertamente a Kemp por ese paso, que revirtió el cierre de playas en la costa, así como las paradas temporales de alquileres de vacaciones.

“Escuchamos sus preocupaciones y estamos considerando nuevas opciones para ayudar a esas comunidades”, dijo la portavoz de Kemp, Candice Broce, en un correo electrónico el martes.