Gobernador de Georgia insiste en reapertura pese a crítica de Trump

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, dijo que continuará con sus planes de reabrir ciertos sectores de la economía del estado a pesar de la emergencia por el coronavirus, poco después de que el presidente Donald Trump asegurara en su rueda de prensa diaria en la Casa Blanca que discrepaba de la decisión del mandatario estatal.

Earlier today, I discussed Georgia's plan to reopen shuttered businesses for limited operations with @POTUS . I appreciate his bold leadership and insight during these difficult times and the framework provided by the White House to safely move states forward. (1/3) #gapol

A pesar de las numerosas críticas que ha recibido por su controversial iniciativa, Kemp afirmó en las redes sociales que no revertirá el anuncio que hizo el lunes de permitir la apertura de algunas empresas no esenciales, al argumentar que lo hace “para proteger vidas y la forma de vida” de todos los residentes de Georgia.

Our next measured step is driven by data and guided by state public health officials. We will continue with this approach to protect the lives – and livelihoods – of all Georgians. (2/3) #gapol

“Al igual que los miles de negocios que están actualmente operando en Georgia, estoy confiado en que los dueños de negocios que decidan reabrir se van a adherir a la política de operaciones básicas mínimas, que dan prioridad al bienestar y la salud de los empleados y clientes”, dijo Kemp.

Just like the thousands of businesses currently operating throughout Georgia, I am confident that business owners who decide to reopen will adhere to Minimum Basic Operations, which prioritize the health and well-being of employees and customers. (3/3) #gapol

Trump se sumó a las críticas de demócratas, alcaldes y varios sectores del estado que aseguran que la decisión de Kemp es prematura, lo que le ha supuesto un duro golpe al gobernador republicano.

“Quiero que haga lo que cree que es lo correcto. Pero no estoy de acuerdo con lo que está haciendo”, declaró Trump en su rueda de prensa. “Pueden esperar un poco más. La seguridad debe predominar”, agregó el presidente.

Pres. Trump says he told Georgia Gov. Kemp "I disagree strongly with his decision to open certain facilities,” but he has to do “what he thinks is right.”

“I think spas and beauty salons and tattoo parlors and barber shops in phase one…is just too soon.” https://t.co/wjquLjjCUB pic.twitter.com/LVXZfcABtf

— ABC News (@ABC) April 22, 2020