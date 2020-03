El gobernador de Georgia, Brian Kemp, ordenó el cierre de todas las escuelas públicas del estado por el coronavirus.

Kemp decretó la suspensión de clases a partir del día 18 y hasta el 31 de marzo, reportan medios locales.

La mayoría de escuelas de la zona metropolitana de Atlanta anunciaron el pasado viernes que suspenderían las clases.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, ordenó este lunes el cierre de todas las escuelas públicas del estado y luego de que la legislatura estatal ratificara su declaración de emergencia sanitaria que le concede poderes especiales para combatir el coronavirus, reporta EFE.

ICYMI: Kemp orders public K-12 schools, colleges in Georgia closed through end of March -> https://t.co/MkDITomiUn #gapol — Brian Kemp (@BrianKempGA) March 17, 2020

El gobernador Kemp decretó la suspensión de clases a partir del día 18 y hasta el 31 de marzo para garantizar la seguridad de los estudiantes, maestros y el personal administrativo, y evitar la propagación del COVID-19.

“Esta medida es crítica para reducir la transmisión local en las comunidades del estado y le pido a los residentes de Georgia que continúen las buenas prácticas de higiene, como lavarse las manos de manera regular, protegiendo a los adultos mayores y a las personas que sufren de enfermedades crónicas, y evitando grandes eventos, si es posible, en los próximos días y semanas”, dijo el gobernador.

During today's press conference, we urged the vulnerable to avoid crowds, ordered state employees to tele-work, empowered local leaders to make the decision on school closures, and announced an expansion of the task force. Read more -> https://t.co/VFLSgKjeM0 #gapol — Brian Kemp (@BrianKempGA) March 12, 2020

La mayoría de escuelas de la zona metropolitana de Atlanta, en Georgia, anunciaron el pasado viernes que suspenderían las clases luego de que el gobernador Kemp le diera a los condados y comunidades la posibilidad de hacerlo.

El Sistema Universitario de Georgia, que incluye la Universidad de Georgia y Georgia Tech, también anunció la suspensión de clases presenciales e informó que durante el resto del semestre las lecciones se impartirán por internet ante la amenaza del coronavirus.

En Georgia se contabilizan por los menos 121 casos y una persona muerta por esta enfermedad.

South Georgia Technical College will remain closed through March 31st in response to Governor Brian Kemp's executive order closing all Georgia schools. To learn more visit: https://t.co/Y6tIDPNegw pic.twitter.com/uqbH2tdQj3 — South Georgia Tech (@southgatech) March 17, 2020

El anuncio de Kemp se da horas después de que la Asamblea General de Georgia ratificara su declaración de emergencia sanitaria, en una sesión especial convocada por el mismo gobernador, que le concede poderes extraordinarios, como suspender leyes, restringir los viajes y limitar las reuniones públicas.

La declaración, sin precedentes en Georgia, estará vigente hasta por lo menos el 15 de abril, cuando los legisladores se volverán a reunir en otra sesión especial para determinar si se extiende o no.

Governor Brian Kemp has placed Georgia under a State of Emergency due to the spread of Coronavirus and has closed public schools through March 31st. As a result, Oatland will be closed from March 18th through April 1st. Please stay safe and healthy! pic.twitter.com/w2zluKdShv — Friends of Oatland Island (@FriendofOatland) March 17, 2020

El gobernador anunció el domingo que había firmado una orden ejecutiva para movilizar a 2.000 efectivos de la Guardia Nacional del estado para ayudar con los esfuerzos para asegurar el flujo de equipo médico, alimentos y otros materiales a las comunidades.

La Alcaldía de Atlanta, la capital de Georgia, también declaró el estado de emergencia en un esfuerzo para evitar la propagación del virus, y prohibió primero las reuniones de más de 250 personas y luego las de 50.