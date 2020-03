Por Anny Mercedes

El gobernador Brian Kemp se dirigió a la población a través de un foro público y aseguró que pese a que todavía no cuentan con la vacuna para contrarrestar el coronavirus, seguirán luchando para proteger a los residentes del estado de Georgia.

“Quiero decirle a la población que debemos estar educados y salir victoriosos de esta batalla, las personas que tienen ese virus estamos orando por ellas y los médicos están luchando todos los días por las vidas de estas personas, estamos muy agradecidos. Hoy vamos a hablar de lo que tenemos que hacer para terminar con esta lucha”, manifestó Brian Kemp.

El gobernador explicó que están trabajando en conjunto con el Emory y otros centros de salud, con la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms y con el vicepresidente, para conocer cuál es el apoyo y qué consejos seguir para enfrentar el coronavirus.

The televised event came on the heels of another grim benchmark, as Georgia’s confirmed #coronavirus cases soared past 1,600, roughly doubling the numbers reported by state health officials just three days ago. https://t.co/WQM52qtjeb

— AJC (@ajc) March 27, 2020