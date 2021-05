El gobernador de California pide 105 millones de dólares para inmigrantes

La frontera sur de Estados Unidos ha enfrentado una abrumadora llegada de inmigrantes en los últimos tres meses, incluyendo familias y niños no acompañados. También en los últimos días han tenido que ser rescatados decenas de inmigrantes que intentan llegar por mar a California. Este jueves murió un pasajero de una pequeña embarcación que naufragó frente a las costas de La Jolla, en San Diego, donde venían cerca de 15 personas, según datos de las autoridades fronterizas.

Los Ángeles, 20 may (EFE News).- El gobernador de California, Gavin Newsom , ha incluido dentro de su prepuesto 105 millones de dólares destinados a apoyar a las familias inmigrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, destacaron este jueves medios locales. El gobernador, que ha estado promoviendo su presupuesto, ha pedido a la Legislatura dicha cantidad para mejorar la situación en la frontera. Los fondos ayudarían a los inmigrantes recién llegados a integrarse en el país, destacó hoy el periódico Fresno Bee.

“Prometámonos que nuestro recuerdo de esta trágica realidad, que una enfermedad infecciosa mata de manera desigual a las personas de color, no se desvanece”, señaló el epidemiólogo en un mensaje virtual, de acuerdo con The Hill. “Corregir este error requerirá un compromiso de décadas. Los insto a que formen parte de ese compromiso”, les dijo el galeno.

Nueva York, 16 may (EFE News).- El principal epidemiólogo del Gobierno, Anthony Fauci, recordó este domingo que la pandemia de la covid-19 expuso las disparidades raciales en las condiciones de vida y el acceso a la atención médica en el país que requieren que se tome una acción. Fauci, que fue el orador principal en una graduación de la Universidad Emory en Atlanta, dijo a los graduados que no olvidaran que la covid impactó de forma desproporcionada a latinos, negros y otras minorías afectados por “determinantes sociales” que causaron que les golpeara con más dureza y les invitó a ser parte de la solución que ello requiere.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC ) anunciaron el otoño pasado que los estadounidenses negros, así como los hispanos morían a tasas desproporcionadamente más altas por covid-19 en comparación con los estadounidenses blancos no hispanos. El rotativo recordó que los investigadores han vinculado las tasas más altas de muerte en esos grupos a factores sociales, como la vivienda y el empleo, así como a algunos factores de salud, como tasas más altas de diabetes y otras afecciones subyacentes en esas comunidades.

Nueva York, 16 may (EFE News).- Nueva York extendió hasta el 22 de mayo su programa piloto de vacunación contra la covid-19 en cuatro estaciones del transitado metro de la ciudad, tras el éxito de la iniciativa, anunció este domingo el gobernador Andrew Cuomo. El programa piloto, que comenzó el pasado miércoles en ocho estaciones muy concurridas para animar a ciudadanos y turistas a vacunarse y que culminaba hoy, continuará ahora en cuatro de estas con la dosis única de Johnson & Johnson y regalando a cambio una tarjeta para viajar en el metro para siete días.

La información también se enviará a más de 3 millones de suscriptores en las plataformas de redes sociales de la MTA. El programa es parte de un esfuerzo por aumentar la proporción de vacunados ya que, igual que en el resto del país, se está ralentizando el ritmo. La organización sin fines de lucro NPower anunció este miércoles la creación de una coalición de empresas que busca capacitar y conectar a mujeres latinas y en general de color y bajos ingresos con posibilidades de trabajo en campos tecnológicos y bien remunerados. “Las mujeres de raza negra y las latinas están lamentablemente subrepresentadas en tecnología y solo representan el 5 % de los trabajos relacionados en general”, se lamentó NPower.

La organización señaló que la nueva coalición Command Shift, Accelerating More Women of Color in Tech, une a varias de las corporaciones más grandes del mundo, organizaciones sin fines de lucro y comunitarias para aumentar las oportunidades en la industria de la tecnología para estas mujeres de clase media. NPower señaló que lanzó Command Shift para aprovechar la energía de los movimientos de justicia social y racial de hoy para abordar un problema social crítico.