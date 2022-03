La revista citada mencionó que el hijo de la cantante reveló durante el programa de espectáculos mexicano ‘En Shock’ que se encontraba trabajando para un negocio de comida, People resaltó que el empleo de Ángel Gabriel no tiene nada que ver con que la familia esté atravesando problemas económicos.

Una cosa que los padres siempre enseñan a sus hijos es luchar por cada uno de los sueños que se plantean, actualmente Gloria Trevi se encuentra en boca de todos y no exactamente por su sinigual carrera artística o por la próxima autografía que está por sacar, sino por algo que ninguno de sus seguidores esperaba.

Pues Gloria tiene muchas razones para que su hijo, quien actualmente es estudiante, aprenda a ganar el futuro de su labor a temprana edad, para que el día de mañana no se le dificulte obtener algún ingreso económico por cualquier cosa o situación que se llegue a atravesar en su vida.

Ángel Gabriel se encontraría trabajando en un negocio de comida de la ciudad de Texas en Estados Unidos

Mientras que el portal de El Heraldo de México compartió que de acuerdo con el programa “En Shock”, el joven se encontraría trabajando en un negocio de comida de la ciudad de Texas en Estados Unidos, mismo que es muy frecuentado por la artista. Cabe señalar que Ángel Gabriel ha demostrado que heredó el talento de su mamá pues en más de una ocasión ha presumido su incuestionable pasión por la música.

“Siempre he pensado cómo quitarle la idea a la gente de que soy el hijo de Gloria Trevi, pero yo quiero que le digan a ella que es ‘la mamá de’. Sé que no va a ser fácil, pero quiero ser mejor que ella. Voy a poner todo el esfuerzo hasta que me salga”, mencionó Ángel Gabriel, el hijo de la cantante.