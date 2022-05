Gloria Flores ayudó a su novio a matar a Juanita Elena Rodríguez

El cargo de homicidio como el que enfrenta la señora Gloria Hortencia Flores, su nombre completo, se castiga con una pena de 20 a 99 años de cárcel a quien se declare culpable de ese delito. Hasta el momento de escribir esta historia, no se ha determinado cuándo será su primera audiencia.

A las 2:32 de la tarde del pasado miércoles 20 de abril del 2022, el número de emergencias del DPD recibió una llamada de un automovilista que les informaba del posible cuerpo de una persona tirado en la calle. Los documentos no detallan quién llamó a las autoridades.

La señora Rodríguez, de 54 años, era una mujer apacible, alejada de problemas y que trabajaba como empleada de limpieza en una escuela. Los familiares de Juanita Elena Rodríguez les dijeron a las autoridades que la señora no había ido a trabajar en varios días.

¿Por qué mataron a Juanita?

En los documentos del caso se detalla que Clinton Smith llevó el auto de Juanita Elena Rodríguez al lugar en el que lo dejó. Varias cámaras de seguridad mostraron en sus videos que el hombre es ayudado por alguien para ir al lugar en donde abandona el cuerpo.

El afroamericano Clinton Smith les dijo a los detectives de la División de Homicidios del DPD que su novia Gloria Flores no había tenido que ver con el homicidio de Juanita Elena Rodríguez. Los agentes escribieron que era “evidente” que el hombre no había actuado sólo. Lo único que no está claro es cuál fue el móvil del crimen.