La mamá de Vanessa Guillen hace confesiones nunca antes vistas en programa de Gloria Estefan

Vanessa era una joven militar que fue asesinada en su base militar

“Mi hija desde pequeña a los 10 años quería ser militar”

En el programa The Estefans donde participan Gloria Estefan, Lili y Emily Estefan se sentaron a platicar con Gloria Guillén mama de la fallecida Vanessa Guillén, la militar asesinada en Fort Hood.

Cabe recordar que Vanessa era una joven de 20 años que era militar y que fue asesinada el pasado mes de abril en la base militar de Fort Hood en Texas, caso que conmocionó a todo el país.

En el programa Gloria Estefan le dice a la mamá de Vanessa que le hable de su hija a lo cual respondió: “Mi hija a los 11 meses caminó pero ella nació con un problemita que respiraba muy grueso y no sabíamos que era”.

“Fue una niñez hermosa pero lo que mas me preocupó fue cuando cumplio 10 años, ya que me dice que cuando sea adulta se iba ir al ejército”, mencionó Gloria Guillen.

“A mi hija le encantaba el gimnasio y yo le decía que por qué tanto a lo que respondió que ella quería estar preparada para cuando se fuera al ejército, y a los 15 años me decía que era un misión que ella tenía que cumplir”.

En la entrevista la mamá de Vanessa menciona que su hija le había mencionado que la base de Fort Hood era una de las más horribles: “A mi no me gustó Fort Hood ahí son muy malos, ya van 10 suicidas, es la base mas horrible que yo he conocido porque acosan a las muchachas”, menciona Gloria lo que su hija le dijo.

También mencionó: “Yo le dije a mi hija rómpele el contrato de ese juramento a uno de sus oficiales y vengase para la casa y mi hija respondió no puedo”. Y así continuó la charla en la mesa roja donde Gloria Guillén revelan varias cosas que envuelven el misterio de la muerte de la joven Vanessa Guillén.

Incluso las hermanas de Vanessa compartieron su viaje desgarrador y su importante labor que ellas están haciendo para asegurar que no vuelva a pasar lo que le hicieron a su hermana.

