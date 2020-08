Gloria Estefan | Biografía

Año Categoría Resultado

1988 Best pop performance by a duo or group with vocal por “Anything for you” Nominada

1989 Best pop vocal performance, female por don’t wanna lose you Nominada

1993 Best tropical latin album por “Mi tierra” Ganadora

1995 Best tropical latin performance por “Abriendo puertas” Ganadora

1996 Best female pop vocal performance por “Reach” Nominada

1998 Best dance recording por “Heaven’s what I feel” Nominada

1999 Best pop collaboration with vocals por “Music of my heart” Nominada

1999 Best dance recording por “Don’t let this moment end” Nominada

1999 Best long form music video por “Don’t stop” Nominada

2000 Best traditional tropical latin album por “Alma caribeña” Ganadora

2001 Best dance recording por “Out of nowhere” Nominada