El DHS suspende a los neoyorquinos del Global Entry después de que a los inmigrantes indocumentados se les permitieran las licencias de conducir.

Los funcionarios federales dicen que la suspensión se produce en respuesta a una nueva ley estatal que entró en vigencia recientemente.

Chad Wolf se refirió al santuario del estado de Nueva York “Ley de Luz Verde”, que permite a los inmigrantes indocumentados solicitar licencias de conducir sin proporcionar un número de seguro social.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha suspendido a los neoyorquinos de sus programas de Viajero de confianza (Trusted Traveler), según publica CBS2.

Los programas, como Global Entry, están destinados a ayudar a los viajeros a moverse por las líneas aduaneras más rápido. Pero a los neoyorquinos ya no se les permite inscribirse o renovar sus membresías.

The Trump Administration will prohibit New York residents from enrolling in programs that expedite border crossings. https://t.co/ZMvfNiBrbP — USA TODAY (@USATODAY) February 6, 2020

Los funcionarios federales dicen que la suspensión se produce en respuesta a una nueva ley estatal que entró en vigencia recientemente…

El secretario en funciones Chad Wolf lanzó la bomba anoche en Fox News.

“Enviamos una carta a Nueva York indicando, porque tomaron esta medida, que los residentes de Nueva York ya no son elegibles para inscribirse en estos programas de Viajeros de confianza”, dijo.

Wolf se refirió al santuario del estado de Nueva York “Ley de Luz Verde” (“Green Light law”), que permite a los inmigrantes indocumentados solicitar licencias de conducir sin proporcionar un número de seguro social; en su lugar, utilizan pasaportes e identificaciones de otros países.

Hubo grandes filas en los DMV en todo el estado después de que la ley entró en vigencia a mediados de diciembre.

Wolf dijo que esta ley es decepcionante, ya que es una amenaza para la seguridad porque prohíbe el acceso a los datos del DMV que necesita el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando la agencia investiga casos y redes criminales.

Agregó que los datos también se utilizan para el comercio y los viajes, que son necesarios para la verificación de antecedentes cuando alguien solicita un programa Trusted Traveler.

“Ya no tenemos acceso para asegurarnos de que cumplan con los requisitos del programa”, dijo.

Todos los solicitantes de Global Entry se someten a rigurosas verificaciones de antecedentes y entrevistas en persona antes de su aprobación.

El programa, y ​​varios similares, permiten la autorización expedita para los viajeros previamente aprobados, llamados de bajo riesgo. Es decir, líneas de seguridad y aduanas más rápidas para los miembros.

La orden del DHS se anunció solo un día después de que el presidente Donald Trump condenara a las ciudades santuario, como Nueva York, en su discurso del Estado de la Unión.

“Un criminal extranjero, liberado por la ciudad santuario de Nueva York, fue acusado de la brutal violación y asesinato de una mujer de 92 años”, dijo. “El asesino había sido arrestado previamente por asalto. Pero bajo las políticas de santuario de Nueva York, fue puesto en libertad. Si la ciudad hubiera cumplido con la solicitud de detención de ICE, su víctima aún estaría viva hoy”.