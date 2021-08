Glasnow se perdería el resto de la campaña con Rays

Marc Topkin del Tampa Bay Times informó que la sesión de lanzamiento de Glasnow con los Rays no fue bien el viernes. Si bien la cirugía aún no es oficial, el pitcher planea reunirse con el Dr. Keith Meister, un experto en cirugías de Tommy John .

Se quejó por las reglas de MLB por el uso de substancias

Glasnow fue uno de los que no rehuyó el uso de sustancias extrañas, específicamente protector solar y colofonia, y compartió sus pensamientos sobre la liga tomando medidas enérgicas contra pitcher que usan sustancias extrañas el mes pasado.

“Acabo de lanzar 80 entradas y algo y ustedes (MLB) me dijeron que no puedo usar nada. Tengo que cambiar todo”, dijo el pitcher a los periodistas en junio. “Realmente creo al 100% que es por eso que me lastimé. Estoy frustrado que la MLB no lo entienda. No puedes simplemente decirnos que no usemos nada. Es una locura”.